Netanyahu vorbește despre un dezacord cu Trump, în ziua în care SUA și Iranul au semnat încetarea focului

Premierul israelian a avertizat luni că, cu sau fără un acord încheiat, Iranul nu va avea niciodată arme nucleare, scrie Reuters.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat luni că el și președintele american Donald Trump nu sunt întotdeauna „pe aceeași lungime de undă”, în cadrul unei conferințe de presă susținute după anunțul lui Trump privind semnarea unui acord de încetare a focului cu Iranul.

„Sunt momente în care președintele Trump și cu mine nu suntem pe aceeași lungime de undă”, a spus Netanyahu.

„Interesele de securitate ale Israelului trebuie apărate cu înțelepciune”, a adăugat el.

„Am decapitat liderii regimului terorist, am distrus fabricile de teroare”, a spus el. „Voi (israelienii) ați fost cu toții în pericol teribil de moarte”, a adăugat șeful guvernului.

Soldații israelieni rămân în Liban

Premierul israelian a vorbit și pe tema acordului de pace preliminar semnat de SUA și Iran, care vizează Libanul, dar care nu rezolvă deocamdată problema programului nuclear iranian.

Netanyahu a spus că în acest moment, Israelul își va păstra pozițiile în sudul Libanului. „Vom rămâne în zona tampon de securitate din Liban atât timp cât va fi necesar”, a spus el.

Această decizia ar putea pune sub semnul întrebării acordul semnat de SUA cu Iran.

De asemenea, premierul a lansat un avertisment către Teheran.

„Iranul nu va avea niciodată arme nucleare, nici astăzi, nici mâine”, a continuat el.

Răspunzând la o întrebare privind oportunitatea lansării operațiunii „Roaring Lion” pe 28 februarie, Netanyahu a negat că unul dintre obiective ar fi fost răsturnarea regimului islamic din Iran.

Anunțul lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că un acord cu Iranul a fost semnat și că textul acestuia va fi făcut public la scurt timp după semnarea oficială de vineri, adăugând că strâmtoarea Ormuz va fi, de asemenea, complet deschisă.

Vorbind alături de președintele francez Emmanuel Macron înaintea reuniunii G7 de săptămâna aceasta, Trump a spus că nu știe dacă va participa la ceremonia de vineri, prevăzută la Geneva, dar că vicepreședintele SUA, JD Vance, va fi prezent.

„Acordul este semnat în întregime. Iar strâmtoarea este deja parțial deschisă, după cum știți”, a declarat Trump reporterilor la scurt timp după sosirea sa la Evian, în Franța. „Vineri, va fi complet deschisă”, a spus el.

Termenii memorandumului de înțelegere nu sunt în întregime cunoscuți

SUA și Iranul confirmaseră deja luni că au convenit asupra condițiilor pentru a pune capăt războiului și a redeschide strâmtoarea, o veste care a încurajat piețele, deși pactul ar putea depinde de încetarea ostilităților din Liban și nu rezolvă deocamdată problema programului nuclear al Teheranului.

Chiar dacă este într-o stare incipientă, acordul este totuși cel mai important pas în direcția rezolvării conflictului care a ucis mii de oameni și a destabilizat piețele energetice.

Teheranul nu a comentat imediat după anunțul semnării acordului. Anunțurile anterioare ale ambelor părți sugerau că acesta urma să fie semnat oficial vineri, în cadrul unei ceremonii la Geneva.

Termenii memorandumului de înțelegere, la care s-a ajuns după mai mult de două luni de negocieri, nu au fost încă publicați. Un oficial american, care a vorbit sub acoperirea anonimatului cu Reuters, a spus că se așteaptă ca termenii să fie făcuți publici în următoarele 24-48 de ore.