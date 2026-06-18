Netflix a anulat după doar un sezon un serial în care și-a pus speranțe uriașe

Netflix e liderul pieței de streaming într-o bună măsură datorită numărului mare de seriale originale pe care le lansează în fiecare an. Însă uneori seriile cu cele mai mari așteptări nu sunt și cele cu care platforma înregistrează cele mai mari succese. De această soartă s-a lovit acum și „The Boroughs” (Cartierele) după cum arată revista Variety.

Serialul S.F. a apărut pe Netflix luna trecută, toate cele 8 episoade ale sale fiind lansate concomitent în data de 21 mai. Compania americană de streaming a anunțat acum că primul sezon va fi totodată și ultimul.

„The Boroughs” îi are în distribuție pe actorii veterani Alfred Molina și Alfre Woodard și se învârte în jurul unui grup de eroi improbabili dintr-o comunitate de pensionari care trebuie să „facă front comun pentru a opri o amenințare de pe altă lume care vrea să fure singurul lucru pe care nu îl au… timpul”, potrivit descrierii oficiale.

În serial au jucat de asemenea Geena Davis, Denis O’Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich și Alice Kremelberg.

Serialul a atras atenția încă din momentul anunțării sale în aprilie 2023 deoarece urma să fie produs de Matt și Ross Duffer, creatorii serialului fenomen „Stranger Things”. Ei au fost anunțați ca producători executivi și l-au produs prin compania lor „Upside Down Productions”. De asemenea, Netflix a pus la dispoziția producției un buget consistent, de nivelul unor filme „blockbuster”, potrivit presei de la Hollywood.

Serialul a fost descris în mod afectuos drept „Stranger Things, dar cu persoane în vârstă”, iar Netflix a așteptat ca acesta să se încheie la finele anului trecut înainte de a lansa „The Boroughs”.

De ce ar fi anulat Netflix serialul „The Boroughs”

Potrivit revistei Variety, scenariștii serialului plănuiseră o poveste care să se întindă pe parcursul a trei sezoane, iar scrierea sezonului 2 începuse înainte de anulare (nu este neobișnuit ca serialele de profil înalt să înceapă scrierea din timp, în timp ce așteaptă reînnoirea).

Întrebat în luna trecută despre posibilitatea unui al doilea sezon, Molina a declarat pentru Variety: „Mi-aș dori să duc mai departe acest proiect. Mi-aș dori să continue. … Cine știe? Televiziunea poate fi imprevizibilă, dar îți poate oferi și oportunități incredibile. Avem o distribuție minunată. Avem un concept grozav. Decorurile sunt deja construite. Mi-ar plăcea să facem mai mult”.

„The Boroughs” a atras un public semnificativ pe Netflix, adunând aproape 19 milioane de vizionări în primele 18 zile pe platforma de streaming. Producția a fost apreciată de criticii de film, având din partea acestora o rată a aprobării de 97% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Pe site-ul Metacritic, care realizează o medie ponderată, are un scor de 71 / 100, aproape egală cu nota medie acordată de public pe IMDb (7,3 / 10).

Notele și cifrele de audiență nu sunt slabe, însă serialul S.F. care include efecte speciale necesare pentru a susține o amenințare paranormală, a avut și un cost ridicat, ceea ce poate influența puternic decizia de reînnoire sau anulare a unui serial.

În schimb, Netflix a reînnoit recent pentru un al doilea sezon „Tales From ’85”, serialul său de animație inspirat de „Stranger Things”.