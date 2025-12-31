Cel mai urmărit serial din istoria Netflix se încheie la noapte cu un episod de lungimea unui film: „Totul se reduce cu adevărat la minutele finale”

Serialul „Stranger Things” care a avut premiera pe Netflix în 2016 se va încheia cu al cincilea sezon în noaptea dintre ani, platforma americană de streaming plănuind un final grandios pentru ceea ce a calculat că este cea mai urmărită serie pe care a produs-o vreodată.

Episodul 8 care va încheia sezonul 5 al „Stranger Things” și odată cu el întreaga serie va putea fi văzut pe Netflix începând cu data de 1 ianuarie, ora 03:00. Ora de lansare neobișnuită se datorează faptului că în SUA episodul va fi lansat și în cinematografe.

„Pentru noi, totul se reduce cu adevărat la acele minute finale ale serialului, pentru că știam că putem face zece ore de divertisment grozav pe care oamenii îl iubesc, dar, dacă te împiedici la final, chiar înainte de linia de sosire, despre asta vor vorbi oamenii”, a declarat Ross Duffer, unul dintre cei doi creatori ai serialului, într-un interviu exclusiv acordat pentru publicul HotNews.ro.

„Am văzut asta întâmplându-se cu atâtea seriale grozave și de lungă durată, și deci mult timp a fost petrecut asigurându-ne că acele minute finale sunt grozave. Iar, de fapt, am avut ideea de bază pentru asta de foarte mult timp, ani și ani, așa că atunci când am început să scriem cu ceilalți colegi scenariști, de acolo am început”, a adăugat Ross Duffer în interviu.

Frații Ross și Matt Duffer sunt creatorii, scenariștii principali, regizorii și producătorii executivi ai Stranger Things. Cei doi au vorbit cu Hotnews.ro înainte de lansarea primelor 4 episoade ale sezonului 5 în data de 27 noiembrie.

„Am început cu acele ultime zece minute și le-am discutat, și ne-am asigurat că ne simțim încrezători că acele ultime zece minute vor fi grozave, și apoi cumva am construit sezonul înspre ele, asigurându-ne că fiecare alegere pe care am făcut-o ducea către acele minute finale, și asta ne-a dat încrederea să mergem înainte”, a explicat Ross Duffer.

Ultimul episod al „Stranger Things” durează cât un film

Cu mai bine de un an înainte de apariția sezonului 5, printre fani dar și în presa specializată în industria cinematografică au început să circule zvonuri că toate episoadele ultimului sezon vor avea durata unui lungmetraj. Frații Duffer au dezmințit în cele din urmă speculațiile, iar Netflix a confirmat ulterior că doar ultimul episod ce urmează să apară la noapte va dura cât un film: două ore și 5 minute.

Drept urmare, Netflix a decis să îl lanseze în Statele Unite și în cinematografe.

Într-un mesaj publicat pe Instagram zilele trecute, Ross Duffer a dezvăluit că 1,1 milioane de persoane și-au rezervat bilete în SUA pentru a vedea finalul Stranger Things în Ajunul Anului Nou.

Acesta a precizat totodată că biletele pentru 3.500 de proiecții, în peste 620 de cinematografe americane, s-au epuizat complet.

Ross și Matt Duffer, FOTO: Cristina Massei / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Cifrele uimitoare pe care le-a avut serialul „Stranger Things” pe Netflix

Revista Variety arăta încă din data de 23 decembrie, înainte de lansarea episoadelor 4-7, că al cincilea și ultimul sezon a ajutat Netflix să stabilească noi recorduri de audiență: sezonul a avut cea mai mare săptămână de debut din istoria platformei de streaming pentru un serial în limba engleză. Datele publicate de Netflix au arătat apoi că serialul Stranger Things a depășit în ansamblul său pragul de 1,2 miliarde de vizionări totale.

Această statistică, calculată prin împărțirea timpului total în care orice parte a serialului a fost vizionată vreodată cu durata cumulată a tuturor episoadelor disponibile, plasează Stranger Things, ca întreg, deasupra oricărui alt serial din istoria Netflix – inclusiv peste Wednesday și Squid Game. Acestea au fost singurele producții cu sezoane individuale ce se clasează peste sezonul precedent al Stranger Things.

Lansat în 2022, Sezonul 4 rămâne pe locul 2 în clasamentul Netflix al celor mai populare titluri în limba engleză din istoria platformei. Sezonul 3, care are acum peste 6 ani, a ieșit de pe acest top abia recent.

Noul sezon a ajuns în mai puțin de o lună la 102,6 milioane de vizionări, Variety notând că este aproape garantat că sezonul 5 va intra în ianuarie în topul audiențelor din toate timpurile pentru Netflix. Netflix își calculează clasamentul „all-time” cu până la 91 de zile după lansarea ultimelor episoade ale fiecărui serial, ceea ce înseamnă că sezonul 5 va continua să fie contorizat timp de trei luni după marele final. Potrivit Variety, noul și ultimul sezon are șanse solide să ajungă pe locul 1 în clasament în primul trimestru din 2026.

În plus, sezonul 5 al Stranger Things s-a clasat după deubutul noului sezon drept cel mai urmărit titlu al săptămânii în 90 dintre cele 93 de țări monitorizate de Netflix și i-a motivat pe mulți abonați să se uite la sezoanele precedente. Stranger Things a devenit astfel primul serial Netflix care a avut patru sezoane simultan în clasamentul în timp real al celor mai urmărite seriale Netflix, iar apoi toate cele cinci sezoane au urcat în top 10.

Serialul Netflix a devenit un fenomen al culturii pop

Însă amploarea fenomenului Stranger Things nu se rezumă la numărul de vizionări pe Netflix.

Serialul a atras atenția presei internaționale după folosirea piesei Running Up That Hill pentru coloana sonoră a sezonului 4. La 38 de ani de la lansarea piesei, Stranger Things a ajutat-o pe cântăreața britanică Kate Bush să obțină primul său hit în clasamentul Billboard Top 10 în SUA. De asemenea, piesa Master of Puppets (1986) a Metallica a intrat pentru prima dată în Top 10 din Marea Britanie după ce a fost folosit în acel sezon.

Odată cu sezonul 5, acest efect s-a repetat din nou. Potrivit Spotify, mai multe piese clasice au înregistrat creșteri spectaculoase ale numărului de ascultări pe platformă după apariția lor în primele episoade ale noului sezon al Stranger Things. În rândul Generației Z, piesa Upside Down (1980) a Dianei Ross a înregistrat o creștere a numărului de ascultări de 1.250%, iar I Think We’re Alone Now (1987) de Tiffany a crescut cu 880%.

La nivelul tuturor categoriilor de public, ascultările pentru Mr. Sandman (1954) a trupei The Chordettes au crescut cu 625%, iar pentru Fernando (1976) de ABBA cu 335%, aceasta din urmă având un plus de 645% în rândul Generației Z. Datele platformei de streaming muzical mai arată că utilizatorii săi au creat 205.000 de playlist-uri tematice Stranger Things de la debutul sezonului 1 în 2016.

„Sezonul 5 a fost oportunitatea noastră de a face tot ce am vrut dintotdeauna să facem cu serialul. Simt că am reușit să includem în sezonul cinci tot ce am vrut să facem și să spunem și am petrecut mult timp asigurându-ne că așa va fi”, a declarat Matt Duffer pentru HotNews.ro. Interviul cu cei doi creatori ai Stranger Things poate fi citit integral mai jos: