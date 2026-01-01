Serialul care a făcut Netflix să cadă de două ori în două luni

Serialul „Stranger Things”, care a avut premiera pe Netflix în 2016, s-a încheiat în noaptea de Anul Nou cu al cincilea sezon. Numărul mare de abonați care au intrat pe Netflix să vadă ultimul episod a făcut platforma să cadă.

Episodul 8, care a încheiat sezonul 5 al „Stranger Things” și odată cu el întreaga serie, a fost lansat pe Netflix pe 1 ianuarie la ora 03:00. Ora de lansare neobișnuită se datorează faptului că în SUA episodul va fi lansat și în cinematografe.

Numărul mare de abonați care au intrat pe Netflix să vadă ultimul episod al Stranger Things, intitulat „Unde trebuie”, a dus la căderea platformei. Netflix s-a confruntat cu probleme tehnice și cu câteva săptămâni înainte, la premiera sezonului 5, din noiembrie.

Platforma s-a blocat chiar la ora 17:00 (ora Pacificului), 03:00 ora României, exact în momentul lansării finalului Stranger Things 5. Căderea a durat aproximativ un minut și a fost remediată după câteva reîmprospătări ale paginii. Ca și data trecută, utilizatorii au fost întâmpinați de o imagine de eroare însoțită de mesajul: „Ceva nu a mers bine. Ne pare rău, întâmpinăm probleme cu solicitarea ta. Vei găsi o mulțime de lucruri de explorat pe pagina principală”.

Waking up since 2 am just to watch Netflix crash unreal craze stranger Things finale pic.twitter.com/cM0EYLCWOk — pill of billl (@Igprincex89) January 1, 2026

În timpul căderii din 26 noiembrie, Netflix nu a fost funcțional timp de aproximativ cinci minute, în momentul în care au fost lansate primele patru episoade ale sezonului 5.

Serialul „Stranger Things” s-a încheiat pe Netflix după aproape un deceniu

Lansat în vara lui 2016, Stranger Things a strâns aproape imediat fani înfocați, unul dintre lucrurile care au ieșit rapid în evidență fiind numeroasele referințe la cultura pop a anilor ‘80. De atunci, serialul a devenit în sine un fenomen al culturii pop, cu o franciză care a ajuns să includă o serie de romane și benzi desenate, mai multe jocuri video, o gamă extinsă de produse licențiate și o piesă de teatru ce a avut premiera în noiembrie 2023 la West End, faimoasa scenă britanică de teatru, iar apoi pe Broadway.

Printre altele, serialul Stranger Things a propulsat-o pe Millie Bobby Brown în ipostaza de cea mai bine plătită tânără actriță din lume, a readus-o în prim-plan pe Winona Ryder ca actriță de top după o perioadă în care cariera ei a intrat într-un con de umbră, și a făcut din David Harbour un actor căutat la Hollywood pentru filme „blockbuster”. Anteriorul sezon al Stranger Things, lansat pe Netflix în 2022, a fost una dintre cele mai vizionate producții din istoria platformei de streaming, cu peste 142 de milioane de vizionări unice și mai bine de 546 de milioane de ore de vizionare.

Însă poate cel mai grăitor pentru succesul de care s-a bucurat serialul și statutul său de simbol al culturii pop a fost modul în care cântece precum Running Up That Hill al interpretei britanice Kate Bush și Master of Puppets de la Metallica au revenit în topul clasamentelor muzicale la decenii de la lansarea lor, după ce au fost incluse în coloana sonoră a Stranger Things.

