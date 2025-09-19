Netflix lansează „Buncărul miliardarilor” în căutarea unui nou succes mondial după „La casa de papel”

Pe fațadele imenselor studiouri care adăpostesc decoruri fizice și platouri digitale, afișele amintesc de marile succese spaniole ale Netflix: lângă Madrid, gigantul streamingului combină ingrediente consacrate și inovații tehnologice în speranța de a repeta succesul mondial al „La casa de papel” („Fabrica de bani”), relatează AFP.

„La Casa de Papel” s-a născut în Spania, dar a cucerit imaginaţia întregii lumi. Decorul Monetăriei Naționale din Madrid, jefuită de infractori ingenioși în serialul difuzat pentru prima dată în 2017, a lăsat de data aceasta locul unui buncăr gigantic, reprodus la zeci de kilometri de studiourile spaniole ale grupului.

Săli de sport, grădină zen și restaurant chic se succed în această fortificație subterană galbenă și albastră de la podea până la tavan, în centrul noii superproducții spaniole a platformei, „El refugio atómico” („Bunkerul miliardarilor), a cărei difuzare începe vineri, inclusiv în România.

La originea acestui nou proiect se află duo-ul format din Álex Pina și Esther Martínez Lobato, producători și scenariști, care au stat deja în spatele „La Casa de Papel” (un proiect produs inițial de canalul Antena 3 cu un buget limitat înainte de a fi cumpărat la sfârșitul anului 2017 de Netflix), „Sky Rojo” sau, mai recent, „Berlin” – un serial spin-off dintr-unul dintre personajele din serialul inițial.

Toate aceste producții au devenit simboluri ale internaționalizării conținuturilor, ale căror specificități și ancorare geografică constituie, potrivit lui Álex Pina, cheia succesului: „Sunt mereu surprins de puterea incredibilă pe care o poate avea o poveste locală, rămânând în același timp universală”.

„Nu am absolut nicio impresie că ar fi trebuit să schimbăm ceva în ceea ce privește personajele, narațiunea sau ADN-ul lor. Și nu-mi amintesc nicio conversație cu Netflix despre o adaptare necesară pentru a le putea realiza”, a adăugat el într-o recentă întâlnire cu presa.

Noul serial, „Buncărul miliardarilor”,spune povestea unui grup de bogați care își găsesc refugiu într-un adăpost de lux, iar o veche rivalitate între două familii reapare în mijlocul unui conflict global fără precedent.

În timpul pandemiei, Álex Pina și Esther Martínez Lobato au dat peste o știre în ziar. Se începuse construirea unor buncăre pentru bogați, inclusiv unul de treisprezece etaje, cu piscină și cinema. „Ne-a atras atenția pentru că era un scenariu minunat pentru a realiza un serial cu umor negru, cu bogați folosiți ca cobai”. Așa s-a și întâmplat, scrie La Vanguardia.

Gigantul american de streaming, care a ajuns în Spania în 2015, a inaugurat primele sale studiouri în afara Statelor Unite în aprilie 2019, într-o suburbie din nordul Madridului. În total, aproape o mie de filme și seriale au fost produse în orașe spaniole de către platforma de streaming online începând cu 2017.

„Reducerea decalajului”

Și la Tres Cantos, în studiourile de aproximativ 22.000 metri pătrați care constituie unul dintre principalele centre de creație audiovizuală ale Netflix în Europa, grupul a mizat și pe tehnologii de vârf pentru a încerca să repete triumful primului său succes mondial într-o altă limbă decât engleza.

Într-un hangar imens, cu câteva elemente de decor fizic, un ecran vast acoperă un platou digital lung de treizeci de metri și înalt de șase metri: pe ecran se succed imagini statice sau animate, cu drumuri de țară, un ocean de nori sau un panoramă de zgârie-nori.

„Acest tip de tehnologie ne permite să reducem decalajul dintre cinematografia spaniolă sau europeană și alte cinematografii, cum ar fi cea americană”, se laudă Migue Amoedo, directorul artistic al „El refugio atómico”, care a fost filmat „aproximativ 80%” în interior.

„Avem aici de toate pentru a filma, produce și testăm multe tehnologii pentru prima dată”, adaugă responsabilul de producție Víctor Martí, care se bucură și el să vadă o „narațiune locală” oferită unui „public mondial”.

Migue Amoedo nu ascunde ambiția sa pentru această distopie a cărei lume înghețată a imaginat-o: „Cel mai important lucru era să încercăm să reproducem succesul La Casa de Papel”, care, potrivit lui, a reprezentat „un punct de cotitură pentru industrie” și care cunoaște acum „ingredientele” succesului.

Netflix a anunțat în iunie investiții de peste un miliard de euro în producțiile sale spaniole până în 2029, atât pentru a „susține economia” țării, cât și pentru a „spune mai multe povești importante realizate în Spania”, potrivit co-CEO-ului Ted Sarandos.

„Numai anul trecut, titlurile noastre spaniole au generat peste cinci miliarde de ore de vizionare”, a subliniat Ted Sarandos.