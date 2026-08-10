NIBIRU depășește pragul de 1.000.000 de vizite. Vizitatorul care a marcat momentul primește acces gratuit pe viață

Stațiunea NIBIRU a depășit o bornă importantă la mai puțin de o lună de la deschidere și intră în ultimele săptămâni ale verii cu unul dintre cele mai intense programe de până acum. 67 Fest, festivalul STARDUST, dedicat muzicii disco și hiturilor anilor ’90, și Zilele Mării: Sf. Maria la NIBIRU aduc în aceeași săptămână concerte, festivaluri, show-uri aeriene, activități pentru copii și program extins începând cu ora 10:00. Sezonul 2026 se încheie cu festivalul RETROGRADE, desfășurat între 28 și 30 august și dedicat iubitorilor muzicii anilor 2000.

Momentul a fost marcat chiar la intrarea în NIBIRU, unde vizitatorul cu numărul 1 milion a fost întâmpinat de Selly și a primit acces gratuit în NIBIRU pe viață. Este vorba despre Bogdan G., în vârstă de 13 ani, din Sibiu, care a venit la NIBIRU împreună cu mama sa. Pe lângă acest premiu, Bogdan a primit acces backstage, precum și întâlniri și fotografii cu artiștii prezenți în NIBIRU.

„Selly m-a întâmpinat și mi-a spus că am câștigat. M-am bucurat foarte tare, pentru că NIBIRU este o stațiune foarte cool. Am făcut astăzi poze cu Smiley, Puya și Albert NBN și mi s-a părut foarte tare. Voi mai veni 100%”, a declarat Bogdan.

Pragul de un milion de vizite vine după doar 24 de zile de funcționare și cu trei săptămâni înainte de finalul primului sezon NIBIRU. Cifra este confirmată de Festipay, compania care asigură infrastructura tehnologică de plăți cashless și gestionează datele operaționale aferente fluxurilor de utilizatori și tranzacțiilor din NIBIRU.

„Îi felicităm pe partenerii noștri de la NIBIRU pentru numărul de vizite atins. Este un volum excepțional pentru o destinație aflată în primul sezon și confirmă, din perspectiva datelor operaționale pe care le gestionăm, amploarea fluxului de public generat de NIBIRU. Infrastructura implementată a fost construită pentru a putea susține volume mari de utilizatori și tranzacții, iar atingerea acestui prag într-un interval atât de scurt este relevantă inclusiv prin raportare la proiectele de entertainment pe care le operăm”, susține Attila Sükösd, Deputy CEO & Head of Business Development, Festipay.

NIBIRU a devenit un punct de întâlnire pentru publicuri foarte diferite: familii cu copii, adolescenți și tineri, precum și comunități formate în jurul muzicii pop, rock, latino, k-pop, electronice, hip-hop sau al nostalgiei anilor ’90 și 2000.

Profilul publicului a influențat și evoluția programului din primul sezon. NIBIRU a introdus mai multe activități dedicate copiilor, a extins programul zilnic începând cu ora 17:00 și a ajustat fluxurile de acces și transport pentru ca vizitatorii să poată petrece mai mult timp în destinație înaintea concertelor și festivalurilor de seară.

„Atingem această bornă la jumătatea sezonului, iar acest lucru este important nu doar pentru noi, ci pentru întreg litoralul românesc. Din studiile pe care le realizăm la ieșirea din NIBIRU vedem că o parte semnificativă dintre vizitatori au venit pe litoral special pentru NIBIRU. Vorbim, așadar, despre oameni care poate nu ar fi ales în acest an litoralul românesc, dar care au venit aici, s-au cazat, au mers la plajă, au consumat în restaurante și au cheltuit bani în economia locală datorită NIBIRU. Din perspectiva noastră, acesta este unul dintre cele mai importante efecte ale proiectului”, declară Andrei Șelaru (Selly), co-fondator NIBIRU.

ROCK DAYS a adus rockul românesc pe scena NIBIRU Arena

Weekendul ROCK DAYS, desfășurat între 7 și 8 august, a adus împreună unele dintre cele mai cunoscute nume ale rockului românesc și artiști ai noii generații. Iris, Phoenix, Vita de Vie, The Motans, Direcția 5 și Alexandra Căpitănescu s-au numărat printre artiștii care au urcat pe scena NIBIRU Arena.

Festivalul a continuat una dintre direcțiile primului sezon NIBIRU: aducerea în același spațiu a unor comunități muzicale și generații diferite. Pre-sale-ul pentru ROCK DAYS 2027 a început deja, următoarea ediție fiind programată pentru 31 iulie și 1 august 2027.

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Săptămâna aceasta la NIBIRU: de la Generația Alpha la hiturile anilor ’90 și 2000

Pe 10 și 11 august, NIBIRU găzduiește 67 Fest, un eveniment dedicat copiilor, adolescenților și comunităților formate în jurul culturii online, cu muzică, creatori, meet & greet-uri și activități interactive.

Programul include Xremus, Frații Velea, Mitzu și XSlayder, Campionatul de Kendama alături de Sweets Kendamas și TUSA, Kahoot Brainrot cu Ștefu, Coni – Slime Party, cu ateliere de chimie pentru copii, precum și un turneu de Fortnite la ARYO Gaming.

În paralel, NIBIRU Center Stage continuă seria concertelor live cu Delia, Antonia și Florian Rus, INNA și Holy Molly, Carla’s Dreams și EMAA, Theo Rose și Andrei Bănuță.

De Sf. Maria, NIBIRU începe la ora 10:00 și continuă până la 04:00 dimineața

Între 14 și 16 august, NIBIRU intră într-un program special de Sf. Maria. Zilele Mării: Sf. Maria la NIBIRU deschid Promenada încă de la ora 10:00 și aduc trei zile de concerte, spectacole și activități până la ora 04:00.

Programul îi aduce la NIBIRU pe Delia, Smiley, Connect-R, The Motans, Alina Eremia, Alex Velea, Minelli și Mario, alături de un Regal Folcloric cu Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Surorile Osoianu, Daniela Condurache și Veta Biriș.

Spectacolul se mută și deasupra NIBIRU, prin momente aeriene susținute de Șoimii României, Blue Wings și The Pelicans, în timp ce Promenada găzduiește pe parcursul zilei activități pentru copii, experiențe pentru întreaga familie și seturi de DJ.

În același weekend, NIBIRU Arena găzduiește STARDUST, festivalul dedicat hiturilor eurodance și pop care au definit anii ’90 și 2000. Între 14 și 16 august, atmosfera nostalgică începe cu STARDUST Day 0 – Disco Party și continuă cu Haddaway, Nana, The Mad Stuntman, Corona, ATC, Garcia și Eric Martin of Technotronic.

STARDUST transformă pentru trei nopți muzica unei generații într-o experiență live, cu hituri care au definit ringurile de dans, radiourile și televiziunile muzicale ale anilor ’90 și 2000.

RETROGRADE închide primul sezon NIBIRU

Între 28 și 30 august, NIBIRU încheie primul sezon cu RETROGRADE, festivalul construit în jurul culturii pop și hip-hop a anilor 2000.

Timbaland, Busta Rhymes, EVE, Fat Joe, Ja Rule și Keri Hilson vin la NIBIRU Arena pentru trei seri dedicate unei perioade în care MTV-ul, videoclipurile și marile colaborări dintre artiști au definit cultura pop globală.

RETROGRADE devine astfel ultimul mare weekend al primei veri NIBIRU și închide un sezon care a adus în aceeași destinație comunități, generații și genuri muzicale foarte diferite.

NIBIRU rămâne deschis zilnic până pe 30 august, iar pragul de 1.000.000 de vizite este atins cu trei săptămâni înainte de finalul primului sezon și înaintea unora dintre cele mai importante evenimente din calendar.

De la copiii care vin să-și întâlnească artiștii și creatorii preferați, însoțiți de părinți, la tinerii care vin în gașcă pentru concerte și festivaluri, până la publicul care redescoperă hiturile anilor ’90 și 2000 sau atmosfera Costineștiului de altădată, primul milion NIBIRU spune povestea unui loc în care generații diferite și-au găsit propriile motive să vină și să revină.

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