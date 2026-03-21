Nicholas Brendon, actorul din „Buffy, spaima vampirilor”, a murit

Actorul american Nicholas Brendon, devenit celebru pentru rolul lui Xander Harris din serialul cult „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 54 de ani, a anunțat familia sa, potrivit The Guardian.

Nicholas Brendon a murit vineri, „în somn, din cauze naturale”. Deși este cunoscut pentru munca de actor, familia a precizat că „în ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă”, pe care a ales să o împărtășească cu fanii săi.

În afara rolului din „Buffy”, Brendon a apărut în numeroase producții TV, având o prezență constantă în serialul Criminal Minds și în Kitchen Confidential. Cariera sa a inclus, de asemenea, filme precum Psycho Beach Party și Coherence.

Nicholas Brendon , alături de Sarah Michelle Gellar și David Boreanaz, într-o scenă din „Buffy, spaima vampirilor”. Credit line: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Născut în 1971 în Los Angeles, acesta a început să practice actoria pentru a-și gestiona bâlbâiala, devenind ulterior purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America.

Alyson Hannigan, colega sa de platou care a interpretat-o pe Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu pe rețelele de socializare: „Dragul meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete, iubire și Dodgers. Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar”.

În ultimii ani, Brendon s-a confruntat cu probleme de sănătate, suferind un infarct în 2022 și fiind diagnosticat cu un defect cardiac congenital. Familia a menționat că, în ciuda acestor dificultăți, actorul urma tratament și era „optimist în privința viitorului” în momentul decesului.

„Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale”, a conchis familia actorului.