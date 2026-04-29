„Nicio coloană de echipamente”. Anunțul Rusiei privind marea paradă militară de pe 9 mai

Rusia va marca luna viitoare victoria asupra Germaniei naziste printr-o paradă militară în Piața Roșie din Moscova ce va avea loc fără prezentarea de echipamente militare, având în vedere situația operațională din războiul din Ucraina, a anunțat marți seara ministerul rus al apărării, potrivit Reuters.

Parada, organizată ca de obicei pe 9 mai, ziua în care Uniunea Sovietică a semnat capitularea Germaniei, va marca anul acesta cea de-a 81-a aniversare a victoriei în ceea ce rușii numesc Marele Război Patriotic.

Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul rus, aceasta permite tot mai puținilor veterani de război să se adune pe străzi cu medaliile în piept și este o ocazie pentru difuzarea de filme artistice, documentare și muzică de război.

„Nicio coloană de echipamente militare”

Dar anul acesta niciun echipament militar nu va trece prin piață, a spus ministerul apărării de la Moscova

„Personalul militar din instituțiile de învățământ militar superior de toate tipurile și din ramurile individuale ale Forțelor Armate ale Federației Ruse va participa la paradă ca parte a coloanei de marș”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, reprezentanții anumitor instituții de învățământ nu vor participa, „iar nicio coloană de echipament militar nu va lua parte la parada militară, având în vedere situația operațională actuală”.

Parada va prezenta activitatea militarilor din toate ramurile armatei care participă la „operațiunea militară specială”, așa cum numește Kremlinul războiul pe care l-a declanșat în februarie 2022.

Printre acestea se vor număra Forțele Strategice de Rachete ale Rusiei, Forțele Aerospatiale și militarii de pe navele de război. Avioanele Forțelor Aeriene, se mai menționează, vor efectua un survol și, la finalul paradei, vor afișa culorile alb, albastru și roșu ale drapelului național.

Armata rusă continuă să avanseze foarte lent în Ucraina

La mai bine de patru ani de la începutul războiului, forțele ruse continuă să avanseze lent prin estul Ucrainei.

Înalți oficiali militari afirmă că forțele Moscovei avansează pe toate fronturile, iar Ministerul Apărării anunță frecvent capturarea unor sate, inclusiv a două marți.

Discuțiile mediate de SUA, menite să conducă la o soluționare a conflictului, sunt blocate, Washingtonul fiind concentrat pe conflictul din Orientul Mijlociu.

Președintele Vladimir Putin afirmă că Moscova urmărește cucerirea întregii regiuni Donbas, formată din regiunile Donețk și Luhansk, inclusiv părțile pe care nu a reușit să le cucerească. Ucraina respinge orice idee de retragere din zonele pe care le deține încă.