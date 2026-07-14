Nicio noapte fără un atac asupra sistemului energetic rusesc. Rafinăria Gazpron din Bașkortostan e în flăcări

Rafinăria Gazprom Neftekhim din Republica Bașkortostan (Bașchiria) a fost atacată cu drone în noaptea de luni spre marți, fiind semnalate explozii la instalația care a fost acoperită de fum, potrivit Kyiv Independent.

Rafinăria este situată în orașul Salavat, la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Martori oculari au declarat că au auzit o serie de explozii, în timp ce videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arătau coloane întunecate de fum ridicându-se deasupra uzinei.

😍 Here's the situation at Gazprom Neftekhim Salavat in Russia's Bashkortostan



It is one of Russia's largest oil refining complexes, with the capacity to process up to 10 million tons of crude oil per year. The facility combines an oil refinery, a major petrochemical complex,… pic.twitter.com/WovBH42nK6 — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026

Gazprom Neftekhim Salavat este unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia, acoperind aproape 3% din volumul total de rafinare al Rusiei. Rafinăria a mai fost lovită de două ori de drone ucrainene în septembrie 2025.

Anterior, în noaptea de duminică spre luni dronele ucrainene au atacat cu succes depozitul petrolier Lukoil-Yugnefteprodukt, care a luat foc

Ucrainenii atacă fără răgaz sistemul energetic rusesc

Dronele ucrainene vizează atacă aproape în fiecare noapte rafinăriile, depozitele de combustibili, terminalele și instalațiile din sistemul de petrol și gaze al Rusiei.

Loviturile asupra rafinăriei Gazprom vin după ce rafinăria Syzran din Rusia și-a întrerupt activitatea în urma unui atac ce a avut loc duminică. Fiecare astfel de oprire de activitate la instalațiile rusești agravează penuria de combustibili ce afectează mare parte din țară.

De luni de zile, dronele de atac ucrainene atacă infrastructurile energetice cheie ale inamicului la mi de kilometri distanță, într-o acțiune pe care Kievul o prezintă drept sancțiuni de lungă distanță împotriva principalului contributor la bugetul de stat al Rusiei, care susține efortul său de război.

În ultimele săptămâni, Ucraina a raportat atacuri aproape zilnice, oficialii afirmând că este corect să se ducă războiul pe teritoriul Rusiei, la mai bine de patru ani de când Moscova a lansat invazia pe scară largă.

Luna aceasta, Moscova a interzis exporturile de motorină, pe fondul unei scăderi majore a producției ca urmare a intensificării campaniei ucrainene cu drone împotriva rafinăriilor sale de petrol, ceea ce ar puta crea penurii de combustibil și în țările dependente de importurile din Rusia.