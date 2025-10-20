„Nicio pierdere de legitimitate”. Reacția unui sfătuitor al președintelui Nicușor Dan după ce CCR a picat proiectul privind pensiile magistraților

„Nu există nicio pierdere de legitimitate și niciun temei constituțional pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional”, a reacționat luni Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, după decizia Curții Constituționale privind respingerea proiectului de lege ce prevedea reforma pensiilor magistraților.

Ludovic Orban a făcut aceste declarații într-o intervenție telefonică la Digi24, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să-și dea demisia în urma deciziei judecătorilor constituționali.

Conform consilierului pe politică internă, declarația făcută de șeful guvernului pe tema unei posibile plecări de la șefia guvernului „este una veche”.

„De atunci au trecut mai multe momente, iar declarația nu a fost că își depune mandatul, ci că Guvernul și-ar pierde legitimitatea. Poate fi privită și ca o formă de a arăta Curții Constituționale că trebuie să abordeze cu maximă seriozitate acest subiect”, a spus Ludovic Orban, care a lansat critici puternice la adresa CCR cu această ocazie.

„Nu există nicăieri în Constituție un temei pentru a declara neconstituțională această lege. (…) Am sperat totuși că odată cu noile numiri la CCR să existe o schimbare de abordare, din păcate sunt o majoritate de judecători care nu vor să țină cont de bunul simț și se agață în a păstra niște privilegii”, a adăugat consilierul prezidențial.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție (ICCJ) în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.

Până acum, CCR nu a comunicat oficial motivele respingerii acestei legi ca fiind neconstituțională.

Legea declarată neconstituțională de către CCR prevedea ca pensia magistraților să nu poată fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

Actul normativ prevedea și stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani, iar în legea Bolojan prevederea era că pentru a intra la pensie magistrații trebuie să aibă 35 de ani vechime.

Bolojan a dat de înțeles că ia în calcul să demisioneze dacă proiectul va fi respins de CCR.

Proiectul de modificare a sistemului de pensii ale magistraților a fost inițiat de către Guvernul Bolojan, care și-a asumat răspunderea în Parlament pe această lege în 1 septembrie.

„Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere”, declara Bolojan în plenul reunit al Parlamentului.

La o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns șeful Guvernului.