„Niciun indiciu că se pregătește să pună capăt acestui război”. Zelenski acuză că Rusia continuă să atace Ucraina înaintea summitului Trump-Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a continuat să atace Ucraina, vineri, înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar și că încercarea Rusiei de a-și demonstra puterea prin lansarea unui nou atac în estul Ucrainei a eșuat, scrie Reuters.

„În ziua negocierilor, ei (rușii, n.r.) ucid și oameni. Și asta spune multe”, a transmis Zelenski într-un mesaj postat pe aplicația Telegram.

„Războiul continuă. Continuă tocmai pentru că nu există niciun ordin, și niciun indiciu că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”, a adăugat el.

„Contăm pe Trump”. Care e „cheia” summitului

Volodimir Zelenski a mai declarat vineri că „se bazează” pe liderul SUA, Donald Trump, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu doar câteva ore înainte de summitul crucial din Alaska, unde preşedintele american urmează să se întâlnească cu liderul de Kremlin, Vladimir Putin.

„Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Contăm pe Statele Unite”, a adăugat el într-o postare pe reţeaua socială X.

Zelenski a declarat că este important ca summitul SUA-Rusia să deschidă calea către o „pace justă” şi să conducă la discuţii trilaterale substanţiale între liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite.

Trump a declarat înainte de summit că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii cu Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi teritoriale cu Rusia.

„Într-adevăr, mize mari. Cheia este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către o pace justă şi o discuţie substanţială între lideri în format trilateral – Ucraina, Statele Unite şi partea rusă”, a spus Zelenski.

Kievul trimite întăriri în est

Liderul de la Kiev a anunţat totodată vineri că va trimite întăriri în estul Ucrainei, unde forţele ruse avansează rapid spre oraşul-garnizoană Dobropilia, în regiunea Doneţk.

„Astăzi s-a luat decizia de a consolida apărarea în această zonă şi în altele din regiunea Doneţk”, a spus Zelenski.

„Armata rusă continuă să înregistreze pierderi grele în timp ce încearcă să asigure poziţii politice mai bune pentru liderii ruşi la întâlnirea din Alaska”, a adăugat el.