Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți la penitenciarul Santé. Fostul președinte al Franței va sta într-o celulă de 9 metri pătrați

La închisoarea Santé, aflată în inima Parisului, Sarkozy va fi plasat singur într-una dintre cele 15 celule de 9 metri pătrați din unitatea de izolare, scriu La Croix și Le Monde. Aceasta este singura modalitate de a evita orice interacțiune cu alți deținuți și de a-i asigura siguranța. Avocații săi vor depune imediat o cerere de eliberare. Curtea de apel va avea la dispoziție două luni pentru a se pronunța.

Dacă va face apel, Nicolas Sarkozy va fi din nou prezumat nevinovat. Ca atare, el va putea fi menținut în detenție doar dacă este „singura modalitate” de a preveni presiunile asupra martorilor sau victimelor, o evadare sau o recidivă, interacțiunile cu complicii sau pentru a-i asigura siguranța. Dacă nu este cazul, el trebuie eliberat sub supraveghere judiciară, eventual prin plasarea sa în arest la domiciliu.

Fostul președinte al Republicii urmează să fie încarcerat marți, 21 octombrie, în centrul de arest preventiv situat în inima Parisului. Ar putea fi plasat în izolare sau în secția pentru persoane vulnerabile (QPV), unde sunt deținute personalități importante. Deși va avea o celulă privată cu duș, va trebui să respecte aceleași reguli ca și ceilalți deținuți.

Fără îndoială, se vor depune toate eforturile pentru ca sosirea sa să fie cât mai discretă posibil, departe de camerele de filmat și de camerele video. În acest moment, nimeni nu știe la ce oră se va prezenta Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé din Paris marți, 21 octombrie. Nici nimeni nu știe în ce secție a centrului de arest preventiv va fi repartizat.

Nicolas Sarkozy, în drum spre casă, după ce procurorii l-au informat că va fi incarcerat. Credit line: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Nu avem nicio informație pe această temă”, mărturisește un gardian de închisoare care, la fel ca și colegii săi, nu dorește să comenteze prea mult despre ceea ce este un eveniment fără precedent: pentru prima dată sub a Cincea Republică, un fost președinte al Republicii va dormi în închisoare.

Nicolas Sarkozy va fi încarcerat într-o unitate descrisă ca fiind în „stare decentă”. În inima Parisului, închisoarea „Santé” a fost construită în timpul celui de-al Doilea Imperiu și și-a deschis porțile în 1867. În 2014, au început lucrări de renovare de cinci ani. Complet renovat, centrul de arest preventiv are 657 de locuri și, conform cifrelor administrației penitenciarelor, a găzduit 1.237 de deținuți luna trecută. Aceasta reprezintă o rată de supraaglomerare de 188%.

Intrarea închisorii Santé din Paris. Credit line: Michael Evers / DPA / Profimedia

„Privilegiul” de a sta singur în celulă

Un număr foarte mare de celule destinate pentru două persoane au, așadar, de fapt, cel puțin un al treilea ocupant obligat să doarmă pe o saltea pe podea. Unul dintre singurele „privilegii” ale lui Nicolas Sarkozy va fi acela de a avea o celulă privată, a cărei dimensiune și echipament vor fi însă identice cu toate celelalte din unitate. Aceasta va include un pat, o masă, o plită, un frigider, un televizor, un telefon fix și o toaletă.

De asemenea, va avea un duș în celulă, accesibil fără restricții, la fel ca ceilalți deținuți de la La Santé. Doar cele mai recente centre de arest preventiv au dușuri în celule. În multe locuri, acestea sunt comune și uneori accesibile doar de trei ori pe săptămână, ceea ce este dificil de gestionat vara.

„Perchezițiile corporale, întotdeauna o experiență dificilă”

La sosirea sa la La Santé, Nicolas Sarkozy este așteptat să se prezinte în fața grefei instanței. „Apoi te pun să-ți golești buzunarele și să-ți ia obiectele de valoare și telefonul mobil, dacă ai unul”, descrie fostul om de afaceri Pierre Botton, care a fost închis de două ori la închisoarea La Santé pentru infracțiuni financiare, la mijlocul anilor 1990 și apoi din 2020 până în 2022. „După înregistrare, îți iau amprentele. În stilul vechi, cu degetul pe o tușieră. Apoi ți se face o fotografie cu numărul de deținut. Apoi vine percheziția corporală, care este întotdeauna un moment dificil”, subliniază el.

Această percheziție este impusă din motive de securitate pentru a se asigura că niciun obiect periculos nu intră în centrul de detenție. „În trecut, fiecare gardian făcea mai mult sau mai puțin ce dorea. Dar astăzi, avem tehnici extrem de formalizate. Se face rapid și eficient”, asigură un gardian. Potrivit acestuia, chiar și personalități proeminente trebuie să fie supuse acestei percheziții, deși nimeni nu știe cu siguranță care va fi situația pentru Nicolas Sarkozy.

Înainte de a fi dus în celulă, fostul șef de stat va putea depune bani în contul său de „cantină”. În mediul penitenciar, acest termen se referă la sistemul care permite achiziționarea unui anumit număr de articole (paste, orez, mâncăruri gata preparate, produse de igienă, ziare etc.) sau servicii care îmbunătățesc rutina zilnică.

Prin acest serviciu se poate plăti chiria frigiderului propriu pentru 7,50 € pe lună. Televizoarele, pe de altă parte, costă 14,15 € pe lună. „Această sumă include prețul de închiriere (6,42 €) și abonamentul la pachetul de televiziune cu plată (7,73 €)”, se precizează în ediția din 2025 a Ghidului Deținutului (La Découverte) publicată de Observatorul Internațional al Penitenciarelor (IPO).

Nicolas Sarkozy va putea, de asemenea, să efectueze apeluri de pe telefonul mobil folosind o linie fixă. Aceasta nu va fi o favoare: astăzi, aproape toate închisorile au linii fixe în celule, permițându-le să apeleze numere autorizate de instanțe sau de directorul închisorii. Aceste dispozitive au fost instalate astfel încât deținuții să îi poată contacta în mod regulat pe cei dragi. Însă, în practică, mulți nu le folosesc din cauza costului ridicat al comunicațiilor. „Până la 110 euro pe lună pentru 20 de minute de apeluri zilnice către telefoane mobile”, precizează IPO.

Contele de Monte -Cristo și o biografie a lui Isus în geantă

Potrivit ziarului La Tribune Dimanche, fostul șef de stat intenționează mai presus de toate să se dedice scrierii unei cărți, inspirată de două referințe extrem de simbolice: scrisorile căpitanului Dreyfus din Insula Diavolului și Contele de Monte Cristo, romanul lui Alexandre Dumas, al cărui exemplar, potrivit ziarului Le Figaro, îl purta în geantă, pe lângă o biografie a lui Isus scrisă de istoricul Jean-Christian Petitfils.

Locul exact unde va fi închis Nicolas Sarkozy rămâne necunoscut. Prima opțiune ar fi plasarea sa în izolare pentru a fi complet separat de ceilalți deținuți. Cealaltă ar fi trimiterea sa în secția pentru persoane vulnerabile (QPV), un spațiu cu 18 celule unde sunt cazate vedete, deținuți ale căror cazuri au primit atenție media de mare amploare sau cei care au nevoie de protecție față de alți deținuți, cum ar fi foști ofițeri de poliție.

„Prima dată când am mers în această zonă, ușile celulelor erau deschise o parte din zi. Aveam o sală de activități unde puteam juca belote”, își amintește Pierre Botton. „Când m-am întors în 2020, era mult mai dur. Eram închiși 22 de ore pe zi. Ieșeam doar la plimbare.” Potrivit unui gardian al închisorii, de fiecare dată când își părăsește celula, Nicolas Sarkozy va fi însoțit de unul sau mai mulți gardieni.