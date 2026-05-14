Nicușor Dan a chemat oficial partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier. Programul zilei de luni

PNL, la consultările lui Nicușor Dan cu partidele din coaliție de la Palatul Cotroceni | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Opt grupuri parlamentare vor veni luni la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, primul invitat fiind Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 9.00. Consultările se vor desfășura până după-amiază și se vor încheia cu reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Administrația Prezidențială a anunțat joi programul consultărilor demarate de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare, pentru formarea unui nou guvern după căderea Cabinetului Bolojan, demis de Parlament prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un scurt comunicat.

Astfel, consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Nicușor Dan: Criza politică se va rezolva „destul de repede”

Președintele Nicușor Dan a reiterat marți că actuala criză politică de la București „se va rezolva într-o direcție prooccidentală” și a exclus posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, invocând dificultățile constituționale ale unui astfel de scenariu.

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă la alegeri anticipate în contextul blocajului politic, șeful statului a spus că nu vede această variantă ca fiind una realistă. El a subliniat că nu vede niciun risc ca România să se îndepărteze de direcția prooccidentală.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă la Palatul Cotroceni cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea Summitului București 9.

„Constituția României este destul de complicată pe scenariul de alegeri anticipate. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu”, a precizat șeful statului.

Anterior în cursul zilei de marți, Nicușor Dan anunțase că nu va face o desemnare pentru funcția de prim-ministru înainte să se asigure că există o majoritate parlamentară care să voteze învestirea Guvernului.

El a subliniat că la consultările de la Cotroceni va cere tuturor partidelor să spună dacă au o majoritate.

„Solicitarea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă au sau nu negociată o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.