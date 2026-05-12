Criza politică se va rezolva „destul de repede”, spune Nicușor Dan. Exclude un risc pentru România, dar și varianta anticipatelor

Președintele Nicușor Dan a reiterat marți că actuala criză politică de la București „se va rezolva într-o direcție pro-occidentală” și a exclus posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, invocând dificultățile constituționale ale unui astfel de scenariu.

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă la alegeri anticipate în contextul blocajului politic, șeful statului a spus că nu vede această variantă ca fiind una realistă. El a reiterat că nu vede niciun risc ca România să se îndepărteze de direcția pro-occidentală.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală”, a declarat Nicușor Dan.

„Constituția României este destul de complicată pe scenariul de alegeri anticipate. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu”, a continuat el.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan l-a primit pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea Summitului București 9 care va avea loc miercuri. Cei doi lideri au susținut declarații de presă comune.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, mai devreme, că nu va face o desemnare pentru funcția de prim-ministru înainte să se asigure că există o majoritate parlamentară care să voteze învestirea Guvernului.

El a subliniat că la consultările de la Cotroceni va cere tuturor partidelor să spună dacă au o majoritate.

„Solicitarea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă au sau nu negociată o majoritate”, a subliniat Nicușor Dan.