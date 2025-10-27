Nicușor Dan a contestat la CCR o lege care permite reorganizarea instituțiilor de cercetare agricolă chiar dacă terenurile lor nu sunt înscrise în cartea funciară

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis luni Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate privind o lege care permite reorganizarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, chiar dacă terenurile acestora nu au fost încă înscrise în cartea funciară.

În sesizarea transmisă Curții, președintele arată că legea „instituie o modalitate derogatorie” de la procedura actuală de actualizare a inventarului bunurilor statului, prin eliminarea condiției de a realiza și identifica terenurile prin cărți funciare, notează Agerpres.

Potrivit documentului, autoritățile publice și titularii de drepturi asupra imobilelor au obligația de a sprijini crearea și actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a datelor și informațiilor deținute. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să acorde sprijin informațional, tehnic și de altă natură, în limitele competențelor, pentru crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară.

În aceste condiții, arată sesizarea, „modificările aduse de legea supusă controlului de constituționalitate derogă, implicit, de la cadrul general instituit de Legea nr. 7/1996”.

Argumentul de neconstituționalitate

Dat fiind impactul legii aflate la promulgare, categoria de terenuri vizate, o categorie de terenuri cu un regim special, inclusiv în privința schimbării titularului dreptului de administrare, fiind „bunuri aparținând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării și multiplicării materialului biologic” – o astfel de modificare „nu reprezintă o simplă operațiune tehnică, ci o schimbare a regimului general de protecție a acestor terenuri agricole de o valoare însemnată pentru statul român, prin raportare la obligațiile sale de protecție a proprietății publice și de protejare a intereselor naționale în activitatea economică”, subliniază documentul.

„În condițiile unei derogări, precum cea amintită anterior, legea supusă controlului de constituționalitate trebuie să fie adoptată cu majoritatea cerută unei legi organice, potrivit art. 76 alin. (1) din Constituție. În aceste condiții, apreciem că legea este neconstituțională în ansamblul său și pentru greșita calificare dată acesteia de către Parlament, formula sa de atestare fiind cea a unei legi ordinare”, precizează președintele.

La data de 22 iunie 2020, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, actul normativ, care completează articolul 3 din Legea nr. 72/2011 și introduce o prevedere prin care unitățile de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate „și fără existența cărților funciare”, inclusiv în cazul modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare.