Nicușor Dan a plecat împreună cu Maia Sandu în Armenia. Poza din avion publicată de cei doi președinți

Șeful statului, Nicușor Dan, a plecat duminică însoțit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spre Erevan, unde vor participa timp de două zile la summitul Comunitatea Politică Europeană (CPE).

Cei doi președinți au publicat aceeași poză făcută în avion în drumul lor spre Armenia și s-au etichetat în mesajul postat pe Facebook.

„Împreună cu Președintele Nicușor Dan, suntem în drum spre capitala Armeniei, Erevan, unde mâine are loc summitul Comunității Politice Europene”, a fost mesajul Maiei Sandu.

Nicușor Dan și Maia Sandu în avion, în drum spre Armenia. Sursă foto: Facebook.com/Nicușor Dan

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova”, a scris Nicușor Dan.

Președintele român a precizat că luni va organiza o „discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali”.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanţa democratică, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, securitatea cibernetică, apărarea, educaţia şi monitorizarea evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”, a transmis cu o zi în urmă Palatul Cotroceni.

El a reamintit că tot mâine va co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii și amenințărilor hibride.

Șeful statului va participa și la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia.

Discuțiile se vor concentra pe „combaterea traficului maritim şi portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor şi a corupţiei, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa”, dar și pe adoptarea unei abordări integrate, care să includă şi dimensiunea sănătăţii publice, potrivit Administrației Prezidențiale.

Comunitatea Politică Europeană este un format de dialog între liderii europeni lansat în 2022, la inițiativa Franței, și reunește atât state membre ale Uniunii Europene, cât și țări partenere. Summiturile se organizează în alternanță între state membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă.