Nicușor Dan a promulgat legea care îi scapă consilierii locali și județeni de pierderea mandatelor

Președintele Nicușor Dan a promulgat modificările adoptate de Parlament la legea prin care angajații statului aleși consilieri locali sau județeni riscau să intre în incompatibilitate dacă nu renunțau fie la mandat, fie la locul de muncă. Prevederea, care ar fi trebuit aplicată din 26 august, a fost eliminată după ce parlamentarii au depus și adoptat rapid amendamente corective, într-o sesiune extraordinară, cu doar o zi înainte ca interdicția să intre în vigoare.



Nicușor Dan a promulgat modificările adoptate de parlamentari la legea care ar fi putut lăsa fără mandat o parte importantă a consilierilor locali și județeni.

Legea în forma inițială fusese promulgată de Nicușor Dan în 4 august. Actul normativ prevedea că angajații statului trebuie fie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală, fie să demisioneze din locurile de muncă deținute. În caz contrar, intrau în incompatibilitate, ceea ce însemna pierderea automată a mandatului și trei ani interdicție de a ocupa o funcție publică.

O lege inițiată de Ministerul Dezvoltării și asumată de ministrul Cseke

Interdicția de a avea încă un job ar fi început să fie aplicată din 26 august, însă pe 25 august, parlamentarii au găsit o soluție ca să o crecteze. Au depus o serie de amendamente pentru a elimina prevederile respective pe care le-au adoptat pe repede înainte în următoarele zile, într-una dintre sesiunile extraordinare.

Proiectul fusese inițiat de ministerul Dezvoltării și depus de ministrul Cseke Attila pentru îndeplinirea jalonului 418 din PNRR prin care se cere adoptarea unor cadre de dezvoltare a carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică.

Avertismentul ignorat al Consiliului Economic și Social

Înainte să intre în dezbatere în Parlament, la începutul lunii august, legea a fost trimisă mai multor instituții pentru a fi avizată. Printre acestea, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Legislativ, Consiliul FIscal și Consiliului Economic și Social.

Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru proiectul de lege invocând articolul 550, ca singur argument pentru decizie:

„Statutul funcționarului public, așa cum este reglementat și definit prin lege, este total diferit în raport cu statutul personalului contractual stabilit prin încheierea unui contract individual de muncă reglementat de dispozițiile Codului Muncii. Plecând de la aceste statute total diferite, propunerea legislativă contravine în mod flagrant cadrului legal care reglementează aceste două tipuri de raporturi juridice de muncă”.