Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Tomac. Începe numărătoarea inversă: are zece zile să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestire

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul care oficializează practic desemnarea lui Eugen Tomac. De acum, în calitate de premier desemnat, Tomac trebuie convingă partidele parlamentare să-i ofere votul de încredere, să definitiveze programul de guvernare și echipa de miniștri.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern”, a transmis vineri Administrația Prezidențială.

La articolul 103, alineatul 2, Constituția spune: „candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului”.

Practic, Eugen Tomac are la dispoziție până pe 14 iunie să își asigure susținerea parlamentarilor. 233 este numărul de voturi pe care el trebuie să-l obțină pentru învestire.

În acest moment, cele mai multe voturi le are PSD – 127 de senatori și deputați. AUR are 90 de voturi, PNL – 76, USR – 59, UDMR – 31, grupul Minorităților Naționale -17.

Cum nu există nicio înțelegere după ruptura care a dus la moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul Bolojan intră în joc și grupurile mai mici din Parlament:

S.O.S România: 15 voturi

PACE – Întâi România: 11 voturi

Parlamentarii neafiliați: 21 de voturi

PSD, deschis la discuțiile cu Tomac

Imediat după anunțul desemnării, partidele din parlament și-au exprimat pozițiile cu privire la nominalizarea lui Tomac.

Sorin Grindeanu a fost primul care a transmis, printr-un mesaj pe Facebook, că PSD „este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare”.

Social-democrații așteaptă să fie contactați de Tomac și să discute, abia apoi vor convoca o ședință pentru a decide dacă îl susțin sau nu.

Claudiu Manda, care e secretarul general al PSD, practic mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, a declarat că există un criteriu esențial pentru susținerea lui Tomac: „competența”.

„Experiența, expertiza profesională și capacitatea de a gestiona domenii-cheie ale statului vor fi principalele criterii după care vom evalua această propunere”, a scris Manda, pe Facebook.

Potrivit informațiilor HotNews, social-democrații vor ca programul de guvernare să conțină și „măsuri de stânga”, precum ajutoare pentru categoriile vulnerabile și ajustări fiscale.

Bolojan e rezervat cu privire la rezultatele unui guvern tehnocrat

Prima reacție dinspre PNL a fost a secretarului general Dan Motreanu, apropiat de Ilie Bolojan. El a declarat că Eugen Tomac nu îndeplinește două criterii pe care le consideră necesare pentru a conduce Guvernul, cel „de încredere publică” și cel „legitimitate tehnică”.

Dan Motreanu a amintit că partidul condus de Eugen Tomac, PMP, nu a intrat în Parlament la alegerile din 2024, când formațiunea a candidat într-o alianță, Forța Dreptei, care a obținut 2% la Camera Deputaților și 1,88% la Senat.

Într-un interviu acordat Euronews România, Ilie Bolojan a spus că Tomac l-a contactat pe Motreanu și că „foarte probabil luni” va purta o discuție cu candidatul la funcția de prim-ministru.

„Noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnați de PSD sau miniștri care, într-o formă sau alta, sunt în mod evident asociați acestui partid” a afirmat Ilie Bolojan.

Președintele PNL spus că este rezervat cu privire la succesul Guvernului:

„Sunt rezervat că va fi un guvern de succes. Aş spune că avem rezerve faţă de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”.

USR cere ca miniștrii lor din Guvernul Bolojan să fie cooptați și de Tomac

Tot pe Facebook, Dominic Fritz, liderul USR a transmis că „din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”.

Totuși, Fritz a spus că nu se vor abate de la deciziile luate până acum de partid. Nu vor susține niciun Guvern „cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”. Ei nu acceptă ca oameni apropiați de PSD să facă parte din Executiv în eșaloanele doi și trei, adică la nivel de secretari de stat, prefecți și șefi de instituții sau deconcentrate.

În plus, liderul USR a declarat că „formula care merită susținerea USR este un Guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”.

UDMR așteaptă să aibă toate datele înainte să ia o decizie

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat joi că formațiunea va lua o decizie probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare.

„Am văzut că domnul Tomac a fost desemnat să formeze un Guvern, așteptăm să vedem ce liste de miniștri va alcătui, cine vor fi miniștrii și programul de guvernare și, bineînțeles, așteptăm discuții, dacă dorește domnul Tomac”.

Kelemen a spus că a discutat miercuri la telefon cu Eugen Tomac, dar că nu au intrat în amănunte.

Marți, liderul UDMR spunea că desemnarea lui Tomac, „un om politic fără partid în Parlament” este „o invenție a politicii românești”.

„Eu nu am văzut așa ceva nicăieri. Să te gândești că un om politic va forma un Guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar trebui să fie ultima variată. Nu știm ce se va întâmpla, pentru că domnul președinte nu a făcut niciun anunț”, mai spunea atunci Kelemen.



