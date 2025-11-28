Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu din Guvern. Radu Miruță, desemnat interimar la Apărare

Președintele României a semnat vineri decretele privind demisia lui Ionuț Moșteanu din pozițiile de vicepremier și ministru al Apărării, respectiv numirea unui alt deputat USR, Radu Miruță, ca interimar în aceleași funcții. Miruță conduce deja Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Administrația Prezidențială a anunțat vineri seară că Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului;

Decret prin care se desemnează domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar.

Moșteanu a plecat din Guvern după scandalul legat de studiile sale

Ionuț Moșteanu a fost numit la Ministerul Apărării în 23 iunie, odată cu învestirea Guvernului Bolojan, dar și-a anunțat demisia, vineri, după ce Libertatea a scris că și-a falsificat primul CV ca membru al Executivului.

Potrivit publicației, în primele poziții publice pe care le-a ocupat, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul deputat USR.

Moșteanu a ocupat, în 2015-2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, potrivit legii, studii superioare.

El avea atunci în CV că a studiat, între 1996 și 2000, Management la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reieșea din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și a precizat că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, în zona dedicată prezentării lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”

Ionuț Moșteanu și-a depus vineri demisia din funcția de ministru al Apărării.

„Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a declarat deputatul USR, vineri, într-o postare pe Facebook.

USR trebuie să vină cu o nouă propunere de ministru cu puteri depline, iar ea trebuie să fie apoi aprobată și de președintele Nicușor Dan.