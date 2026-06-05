Nicușor Dan, acuzat într-o plângere depusă de AEP la Parchetul General că i-a restituit o datorie surorii sale din banii donați în campanie

Plata de 144.000 de lei (28.000 de euro) s-a făcut în 7 martie 2025 când Nicușor Dan a virat către sora sa această sumă din contul său personal de la BCR în care strângea bani pentru campania pentru alegerile prezidențiale pe care le-a câștigat, potrivit datelor din dosarul în care președintele se judecă cu AEP, citate de G4Media.

Între 30 ianuarie 2025, când Nicușor Dan avea în cont doar 1.300 de lei, și 7 martie, data plății către Claudia Dan, în contul de la BCR au intrat 30.000 de lei (6.000 de euro), ca venituri proprii ale lui Nicușor Dan, și aproape 1,6 milioane de lei (320.000 de euro), ca donații online pentru susținerea candidaturii, efectuate prin platformele de crowdfunding Stripe și Orgo Informatics.

Inspectorii AEP au considerat această tranzacție suspectă, acuzând plata datoriei din fondurile de campanie primite ca donații, și au sesizat Parchetul General în 24 aprilie 2025. În documente, ei precizează că, potrivit declarațiilor de avere depuse de-a lungul timpului de Nicușor Dan, el a luat împrumutul de la sora sa în 2022.

Datele se regăsesc în documentele depuse la instanță în dosarul în care Nicușor Dan se judecă cu AEP pentru că instituția a refuzat să-i ramburseze 930.000 de lei din cei aproape 60 de milioane cheltuiți în campanie, întrucât a considerat, din diferite motive, că nu au fost cheltuiți legal. Nicușor Dan a câștigat în primă instanță la Curtea de Apel București.

Cum explică Nicușor Dan

Într-un punct de vedere transmis de Nicușor Dan către G4Media prin intermediul unui consilier, președintele spune că nu este vorba de achitarea împrumutului acordat în 2022 ci de alte făcute în 2025 „pentru acoperirea unor cheltuieli urgente de precampanie”. Candidații în alegeri care iau peste 3% primesc de la stat înapoi sumele cheltuite.

„În anul 2022 am contractat de la sora mea, Claudia, un împrumut de 25.000 de euro, pe care nu l-am rambursat până în acest moment.

În ianuarie 2025 am împrumutat alți 144.075 de lei de la sora mea, Claudia, prin două transferuri bancare: 124.075 de lei la data de 20.01.2025 și 20.000 de lei la data de 23.01.2025, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente de precampanie”, a transmis Nicușor Dan.

Data menționată de președinte este 20 ianuarie, în timp ce AEP a trecut în plângere data de 30 ianuarie când Nicușor Dan mai avea în cont doar 1.300 de lei, ceea ce înseamnă că actualul președinte a cheltuit împrumutul de la sora sa în 10 zile pentru ca varianta sa să stea în picioare, subliniază G4Media.

AEP nu a răspuns până la ora publicării articolului unei solicitări făcute de G4Media, în timp ce procurorul general de la momentul depunerii plângerii Alex Florența a spus că nu-și amintește cazul și a îndemnat jurnaliștii să se adreseze actualei conduceri a instituției.