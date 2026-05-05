Nicușor Dan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă privind banii din campania prezidențială. Decizia Curții de Apel București

Nicușor Dan, în fața sediului de campanie, unde au venit mii de români în noaptea alegerilor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Curtea de Apel București a decis marți anularea deciziei prin care Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat rambursarea sumei de 930.000 de lei din campania prezidențială a lui Nicușor Dan. Decizia instanței nu este definitivă.

La finalul lui 2025, AEP a decis să nu îi ramburseze lui Nicușor Dan 930.000 de lei din campania prezidențială, unul dintre motivele invocate fiind că unii donatori nu pot fi identificați. Nicușor Dan a dat apoi în judecată AEP.

Procesul deschis de Nicușor Dan Autorității Electorale Permanente s-a soluționat la primul termen de judecată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței. Acțiunea președintelui a fost înregistrată la Curtea de Apel București în 24 martie și a primit un prim termen de judecată pentru data de 5 mai.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicușor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283,10 lei, solicitate la rambursare”, se menționează în decizia publicată pe portalul instanței.

Curtea de Apel București obligă Autoritatea Electorală Permanentă să-i ramburseze lui Nicușor Dan suma 930.283,10 lei, „reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei electorale pentru alegerea preşedintelui României în anul 2025”.

Decizia Curții nu este definitivă, AEP având la dispoziție 15 zile de la comunicarea hotărârii pentru a contesta cu recurs.

În noiembrie 2025, HotNews a publicat în exclusivitate informația potrivit căreia AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați.

Ulterior, în luna decembrie, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-o conferință de presă, că va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru că i-a decontat cu 930.000 de lei mai puțin din suma împrumutată pentru campania electorală.

În luna februarie, președintele Dan a criticat AEP într-o reacție pe Facebook cu câteva zile înainte de a introduce acțiunea în instanță.

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic”, scria Nicușor Dan.