Nicușor Dan, anunț din Croația: Memorandum pentru „consolidarea” rolului Portului Constanța de „hub strategic” la Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, din Croația, că România a semnat un memorandum între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka, parteneriatul urmând să consolideze, potrivit șefului statului, rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră.

„Astăzi (28 aprilie, n.r.), la Dubrovnik, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Astfel, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka. Parteneriatul va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale”, a precizat șeful statului.

La ceremonia semnării a fost prezent și președintele Nicușor Dan, alături de liderii din regiune care participă la această reuniune.

Totodată, Nicușor Dan a anunțat că țara noastră a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări.

„Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, România va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială. Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a mai transmis președintele.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan participă, în perioada 28-29 aprilie, la cea de-a 11-a ediţie a Summitului Iniţiativei celor Trei Mări (I3M) şi la cea de-a 8-a ediţie a Forumului de Afaceri I3M, care se desfăşoară la Dubrovnik, în Croaţia.

„Participarea la Summit reflectă angajamentul susţinut al României pentru consolidarea conectivităţii regionale, a securităţii energetice şi a rezilienţei economice în regiunea celor Trei Mări. Iniţiativa a ajuns în prezent într-o etapă de maturitate, în care accentul este pus pe implementarea proiectelor strategice, cu impact direct asupra cetăţenilor şi economiilor din regiune”, a transmis Administrația Prezidențială.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, care reunește cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică și Neagră (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia). Grecia a devenit al 13-lea membru al Inițiativei în 2023, în urma Summitului de la București.

I3M are ca obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale Uniunii Europene prin creșterea interconectivității în regiune, în domeniile energiei, transporturilor și celui digital. Principiile de bază ale Inițiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creșterea coeziunii la nivel european și consolidarea legăturilor transatlantice.