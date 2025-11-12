Nicușor Dan anunță că va da în judecată AEP pentru că nu i-a restituit integral banii din campanie: „O să fie un proces”

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă, că va contesta în instanță decizia Autorității Electorale Permanente de a-i reține 930.000 de lei din suma cheltuită în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din mai 2025.

Legislația electorală prevede că un candidat care depășește pragul de 3% din voturi la alegeri poate cere rambursarea sumelor utilizate din finanțare privată în timpul campaniei electorale. HotNews a relatat miercuri dimineață că AEP a descoperit donații neconforme, astfel că nu întreaga sumă cerută la rambursare din acest capitol a fost restituită.

„Banii au venit acum vreo două sau trei zile, ca să ne localizăm în spațiu și timp. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi de alegeri prezidențiale 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane și jumătate împrumutați și 2 milioane și jumătate donați. Dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii pe care i-am cheltuit, aș fi rămas cu 2 milioane și jumătate și s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP mi-a restituit 61 de milioane, deci cu un milion de lei mai puțin, aproximativ”, a explicat Nicușor Dan în conferința de presă.

Președintele a spus că va contesta decizia AEP de a nu rambursa integral sumele cerute, dar că procesul va dura probabil doi ani.

„După ce voi plăti 58 de milioane împrumuturi, voi rămâne cu un milion și jumătate. Restul de un milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul o să-l contestăm, o să fie un proces, și probabil că va dura cam doi ani acest proces. Deci vorbim de un milion și jumătate acum și despre un milion, probabil, peste doi ani.”

„Îmi mențin ideea de a-i da către organizații civice”

Nicușor Dan a subliniat că își menține promisiunea de a dona banii rămași către organizații civice, nu sociale, pentru a sprijini inițiativele care urmăresc transparența și respectarea legii.

„Îmi mențin ideea de a-i da către organizații civice, nu sociale. Eu cred că nu se dau suficienți bani pentru zona civică, adică oameni care se duc să pună întrebări la autorități, care dau autoritățile în judecată, care constrâng instituțiile să respecte legea. Eu cred că acolo trebuie donați banii.”

Nicușor Dan a explicat că nu vrea „să decidă singur” cine va primi sprijinul financiar și că intenționează să organizeze „un concurs pentru selecția organizațiilor”.

„Nu aș vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs. Așadar, acești bani, un milion și jumătate, îi vom pune într-un cont și, când o să facem tot cadrul pentru a-i da, o să vă anunț.”

AEP nu i-a rambursat lui Nicușor Dan 930.000 de lei din campanie, invocând donații fără date complete despre donatori

Potrivit unui răspuns transmis HotNews, în exclusivitate, de Administrația Prezidențială, Autoritatea Electorală Permanentă a decis să ramburseze 59,9 milioane de lei din totalul cheltuielilor de campanie ale președintelui, dar a respins aproximativ 930.000 de lei, sumă care va fi contestată în instanță.

„Decizia de nerambursare va fi contestată în instanță potrivit prevederilor și procedurilor legale în vigoare”, a precizat Administrația Prezidențială.

Conform legii, statul rambursează cheltuielile de campanie pentru candidații care obțin peste 3% din voturi, dar doar după ce AEP verifică legalitatea tuturor donațiilor și contractelor.

Surse din interiorul Autorității au declarat pentru HotNews că, în cazul campaniei lui Nicușor Dan, unele donații și materiale de propagandă au fost considerate „neconforme”, ceea ce a dus la reducerea sumei rambursate.

Potrivit raportului de venituri și cheltuieli al campaniei, Nicușor Dan a declarat 57,3 milioane de lei ca împrumuturi și 3,6 milioane de lei ca donații. Administrația Prezidențială a transmis că împrumuturile vor fi restituite celor care le-au acordat, iar banii proveniți din donații vor rămâne în contul candidatului până la stabilirea destinației finale.

„Din suma rambursată vor fi restituite împrumuturile acordate pentru susținerea candidaturii și campaniei electorale. Nu știm de existența vreunui împrumutător care să-și fi manifestat intenția de a nu primi suma împrumutată”, a precizat Administrația Prezidențială.

„Suma va fi păstrată în contul bancar până la luarea unei decizii”, se arată în răspunsul transmis de instituție.