Nicușor Dan, conferință de presă la 12.00. Președintele prezintă strategia națională de apărare unde SRI va avea un rol în lupta anticorupție

Președintele Nicușor Dan va prezenta miercuri, de la ora 12.00, principalele elemente care vor face parte din strategia națională de apărare, documentul de bază care stabilește viziunea și prioritățile pentru securitatea națională a unui mandat de președinte. Documentul nu va fi făcut imediat public, el urmând să fie discutat și aproabat întâi în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAȚ), iar apoi pus în dezbatere publică.

De asemenea, conferința de presă vine cu patru ore înainte ca șeful statului să se întâlnească la Palatul Cotroceni cu liderii din coaliția de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților pentru a discuta despre proiectul de lege care reformează pensiile magistraților.

Ce va cuprinde strategia națională

Strategia națională pentru apărare va fi adoptată până pe 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea lui în funcția de președinte, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat luna trecută pentru ProTV.

El a spus, în același interviu, că noua strategie va cuprinde două schimbări majore, două noi direcții de acțiune: războiul hibrid și corupția.

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, mai exact atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare sistemică și de influențare prin intermediul rețelelor de socializare, potrivit președintelui.

A doua schimbare anunțată de șeful statului vizează corupția din România, el subliniind că este nevoie de „atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se „preocupe” de acest fenomen.

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a precizat că legea stabilește foarte clar în ce condiții pot fi făcute interceptările, numai în baza unui mandat de siguranță națională emis de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) sau de alți judecători, în cadrul cercetărilor penale. Conform șefului statului, SRI ar trebui să transmită datele la Parchet, atât la cerere, cât și din proprie inițiativă.

La începutul lunii iunie, președintele a anunțat că intenționează să implice SRI și în lupta împotriva evaziunii fiscale. „Am spus că avem o mare problemă legată de deficit cu marea evaziune fiscală și este nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile, să se preocupe de problema asta și este o discuție dacă este sau nu este nevoie să modificăm în sensul ăsta Strategia Națională de Apărare”, a precizat, pe 3 iunie, șeful statului.

Care sunt pașii următori

Următorul pas este ca președintele să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAȚ) care va analiza și aviza documentul. Consiliul Suprem de Apărare a Țării e condus de președinte și din el fac parte premierul, ministrul Apărării, ministrul de Interne, ministrul de Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Economiei, ministrul Finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate naţională și secretarul CSAT.

După ce trece de CSAT, documentul va fi făcut public. Potrivit Administrației prezidențiale, el va sta 10 zile în dezbatere publică.

Ultimul pas este prezentarea în ședință publică a celor două camere reunite ale Parlamentului unde se va da votul pentru adoptarea documentului.

Potrivit legii, are un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii jurământului pentru a prezenta în Parlament strategia naţională de apărare a ţării. Nicușor Dan a depus jurământul pe 26 mai, prin urma data limită este 26 noiembrie.