Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul în aceste zile. Principalul nume luat în calcul de președinte. Ce arată calculele

Nicușor Dan ar urma să anunțe marți sau miercuri numele noului premier, au declarat pentru HotNews surse oficiale. Favorit pentru funcția de șef al Guvernului rămâne Eugen Tomac, care este acceptat de PSD, fără a exista o decizie formală încă în partid, dar care nu are siguranța voturilor de la PNL, USR și UDMR.

România a intrat în cea de a patra săptămână fără guvern plin, după demiterea lui Ilie Bolojan și a cabinetului său prin moțiune de cenzură.

Timp de aproape o lună, de când a fost demis premierul Bolojan, la Cotroceni au avut loc negocieri formale și informale pentru formarea noului Guvern, iar numele viitorului premier ar putea fi anunțat în aceste zile de președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor HotNews.

Varianta Eugen Tomac premier

Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultimele două săptămâni ca fiind varianta favorită, însă nu este clar cum va reuși să formeze majoritatea necesară pentru instalarea Guvernului. Pentru ca noul guvern să treacă, sunt necesare 233 de voturi.

Social-democrații sunt deschiși propunerii lui Tomac, însă vor lua o decizie doar după ce vor vedea propunerea de program de guvernare și majoritatea pe care va reuși să o strângă, au declarat pentru HotNews surse din partid.

În acest moment însă, Tomac, europarlamentar, consilier onorific al președintelui și liderul PMP, nu are susținere de la PNL și USR, care rămân în spatele lui Ilie Bolojan și refuză să mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD. Fără cele 135 de voturi ale PNL și USR, viitorul Executiv ar putea aduna maximum 223 de voturi, în contextul în care PSD, UDMR, Minoritățile Naționale, Uniți pentru România, grupul PACE și toți parlamentarii neafiliați ar susține Guvernul. În acest scenariu ar mai fi necesare cel puțin 10 voturi.

De la începutul negocierilor, pe lista scurtă a președintelui au existat mai multe nume, precum Radu Burnete, consilier prezidențial, Delia Velculescu, şefă a misiunii Fondului Monetar Internaţional în Africa de Sud, invocată şi la formarea precedentului Guvern, și Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor (PNL).

Sunt luate în continuare în calcul mai multe scenarii – acela al Guvernului tehnocrat, format doar din miniștri independenți sau unul format din miniștri susținuți politic.

După ce noul premier va fi anunțat, va trebui să negocieze pe rând cu toate partidele din Parlament, pentru a coagula majoritatea necesară.

În acest moment, cele mai multe voturi le are PSD – 127 de senatori și deputați. AUR are 90 de voturi, PNL – 76, USR – 59, UDMR – 31, grupul Minorităților Naționale -17.

Cum se poziționează PNL, USR și UDMR

Desemnarea vine în contextul în care trei dintre formațiunile fostei coaliții de guvernare au anunțat încă de săptămâna trecută că nu vor lua nicio decizie până când nu văd propunerea venită de la Cotroceni – PNL, USR și UDMR.

Premierul Bolojan a declarat săptămâna trecută, într-un interviu la DigiFM, că scenariul Eugen Tomac premier „a apărut în spațiul public pe surse. Când va fi o variantă anunțată de președinte mă voi consulta cu partidul și vom lua o decizie”.

A urmat apoi USR, care prin vocea ministrului Apărării, Radu Miruță, a transmis același lucru, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea că nu vrea să avanseze scenarii despre posibilitatea intrării la guvernare până când președintele nu va face o nominalizare. El a declarat marțea trecută, la Euronews, că nu are „o problemă” cu varianta Tomac, dar că dorește refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR, care să aibă „o susținere majoritară și foarte clară”.

În plus, surse din UDMR spun că formațiunea nu va susține varianta unui Guvern minoritar format din PSD și UDMR. Deciziile finale vor fi luate după nominalizarea președintelui.

Voturile micilor formațiuni nu sunt garantate

Susținerea premierului se negociază, inclusiv la Cotroceni, de micile grupuri din Parlament:

Uniți pentru România, format din foști membri POT: 16 voturi

S.O.S România: 15 voturi

PACE – Întâi România: 11 voturi

Parlamentarii neafiliați: 21 de voturi

Totuși, la finalul consultărilor care au avut loc în urmă cu două săptămâni la Palatul Cotroceni între președinte și aceste mici partide din Parlament a reieșit că votul acestor parlamentari nu este garantat.

Unii dintre ei au spus că vor vota orice propune președintele, alții cer un „cordon sanitar împotriva extremismului” sau spun că votul lor depinde de cum va arăta programul de guvernare al viitorului Executiv, iar alții invocă alegerile anticipate pentru a ieși din criză.