Nicușor Dan, după ce Victor Ponta a dezvăluit că a inundat satele românești pentru a salva Belgradul. „Să explice de ce pune Serbia pe primul loc”. Apel către Ciolacu

Candidatul independent Nicușor Dan a catalogat drept „halucinantă” decizia lui Ponta de a inunda sate românești, în mai 2014, pentru a salva Belgradul, „mai ales raportându-ne la campania sa așa-zis «suveranistă»”. În același mesaj, acesta îi cere premierului Marcel Ciolacu desecretizarea ordinelor date de fostul premier Ponta, în perioada inundațiilor din acel an.

„Victor Ponta a povestit cum, în 2014, când era prim-ministru, a ales să fie inundate sate românești pentru a nu se revărsa Dunărea în Belgrad. Este halucinant, mai ales raportându-ne la campania sa așa-zis «suveranistă» sub sloganul ”România pe primul loc! Pentru această ”ispravă” domnul Ponta ne spune că a primit cetățenia sârbă, în același timp cu actorul pro-rus Steven Seagal, la care încă nu a renunțat. Și a primit această cetățenie pentru că a ales să producă pagube în România ca să salveze Serbia”, a scris, joi, Nicușor Dan pe Facebook.

Primarul Nicușor Dan îi cere public premierului Marcel Ciolacu să publice și să desecretizeze toate „documentele care stau la baza deciziilor luate de prim-ministrul Victor Ponta în momentul inundațiilor din 2014” pentru transparența față de români.

„Suveranistul Victor Ponta să explice românilor de ce pune Serbia pe primul loc când alege unde să producă pagube Dunărea, când alege cetățenia și când alege unde să-și ascundă prietenii fugari urmăriți de justiția din România.

Ponta: „Am mutat oamenii, am dat despăgubiri. Presa nu a aflat nimic”

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Ponta a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. Mai exact, a povestit că a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

În inundațiile din 2014, peste două mii de locuințe au fost luate de viituri sau au fost complet distruse de ape. De exemplu, în luna mai a acelui an, sute de gospodării au fost inundate în județe precum Dâmbovița și Argeș. Au fost inundate sute de case și în Vâlcea, Dolj, Mehedinți sau Teleorman.

De asemenea, în mai 2014 Dunărea a depășit cotele de pericol, iar apele s-au revărsat în localități din județe precum Dolj și Mehedinți.