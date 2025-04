VIDEO Victor Ponta spune că în 2014 a decis să protejeze Belgradul de inundații și a ales să fie inundate sate românești: „Mi-au dat cetățenia sârbă pentru că am făcut ceva extraordinar pentru ei”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, cu sloganul „România pe primul loc”, a spus miercuri, într-un podcast moderat de Robert Turcescu, că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. El susține că atunci a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat”.

În timpul podcastului, Victor Ponta a fost întrebat câte cetățenii are.

„Încă am două, trebuie să merg la Belgrad”, a spus Ponta, susținând că vrea să renunțe la cetățenia sârbă, dobândită în 2018.

„N-ați aflat nimic voi, presa”

El a explicat apoi cum a ajuns să fie și cetățean sârb.

„Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor, am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce autoritățile din România nu voiau să deschidă valea de la Porțile de Fier, Victor Ponta a spus că „pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

„Cum să zic, «da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu?»”

El a spus că crede că la acel moment a fost inundată și o casă a poetului Mircea Dinescu.

„Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul (…). Dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate”, a spus fostul premier.

Victor Ponta este convins că atunci a luat decizia corectă, de a salva Belgradul de la inundații.

„Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu? Crama lui Dinescu… Lasă că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost”, a explicat candidatul la prezidențiale.

El a spus că după acel episod președintele sârb i-a acordat cetățenia, iar Parlamentul a aprobat decizia: „Mă gândeam că nu mai fac politică. Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare”.

Inundațiile din 2014. Celebrul episod: „Tu ce faci fă, Doina, aicea? Aveai chef de niște inundații?”

În 2014 au avut loc inundații – atât în martie, aprilie, cât și în vară, care au făcut ca peste două mii de locuințe să fie luate de viituri sau să fie complet distruse de apă. De exemplu, în luna mai a acelui an, sute de gospodării au fost inundate în județe precum Dâmbovița și Argeș. Au fost inundate sute de case și în Vâlcea, Dolj, Mehedinți sau Teleorman.

În luna aprilie din același an, Victor Ponta a mers alături de mai mulți oficiali să viziteze satele inundate. La un moment dat Ponta, pe vremea aceea premier al României, a fost surprins adresându-se ministrei Apelor, Doina Pană: „Tu ce faci fă, Doina, aicea? Aveai chef de niște inundații?”.

Ulterior, Victor Ponta a negat că s-ar fi adresat astfel către Doina Pană.