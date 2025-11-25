Nicușor Dan, către mediul de afaceri: „Vă încurajez să veniți cu proiecte de acte normative scrise deja” / Un politolog urmărit în special de Generația Z reacționează: Cum ar fi să facă One Properties legi pe zona de urbanism?

Politologul Răzvan Petri, cofondatorul proiectului Politica la Minut, urmărit de sute de mii de oameni, în special tineri, îi lansează președintelui Nicușor Dan o întrebare, după ce șeful statului a invitat, marți, din nou, mediul de afaceri să se implice în elaborarea de legi.

Președintele Nicușor Dan a spus marți, la summitul pentru guvernanță digitală 2025, organizat de Edge Institute, că încurajează mediul privat să vină cu legi deja scrise pentru a le propune statului.

„Până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte – estimez doi ani din momentul acesta – vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”, le-a spus președintele Nicușor Dan reprezentanților mediului de afaceri prezenți la forumul de afaceri.

Politolog: „Problema este evidentă. Oriunde în lume se încearcă opusul”

Politologul Răzvan Petri a reacționat pe Facebook, spunând că în declarațiile președintelui există o „problemă evidentă”.

Răzvan Petri. Foto: arhivă personală

„Oriunde în lume se încearcă opusul, adică izolarea mediului privat de procesul de reglementare, pentru că altfel intrăm în etapa de capturare a procesului de reglementare (regulatory capture). Ce rol mai are statul dacă își cedează mandatul de reprezentare dat de cetățeni către privat? Asta nu înseamnă că privatul nu este consultat (este și acum consultat), dar nu trebuie să participe la scrierea legii”, a scris Petri.

Întrebare pentru Nicușor Dan: „Cum ar fi să facă One Properties legi pe zona de urbanism?”

„Cum ar fi să facă One Properties legi pe zona de urbanism? Sau mall-urile legile în zona de comercial? Sau Wizzair legile în aviație?”, întreabă Răzvan Petri.

Întrebarea lui Petri vine în contextul în care, înainte de a ajunge președinte, Nicușor Dan a avut mai multe procese și conflicte cu firma One Properties, în legătură cu dezvoltarea imobiliară.

Petri chestionează și modul în care statul român spune că a ajuns la maturitate: „Cum am ajuns la maturitate dacă statul e praf și trebuie să vină antreprenorii să facă legi?”.

„În fine, ce voiam eu se observ este o altă disonanță. Pe plan extern ni se spune că vrem să devenim a doua putere militară din estul Europei și că am ajuns la «maturitate» în UE (așa scrie în SNAP – n.red.: Strategia Națională de Apărare a Țării). Cum am ajuns la maturitate dacă statul e praf și trebuie să vină antreprenorii să facă legi? Ce mesaj transmitem în extern, deci?”, a mai scris Petri pe Facebook.

El este licențiat în Științe Politice la King’s College London și are master în Politici Publice la University College London (UCL).

Nu este pentru prima dată când președintele Nicușor Dan are un astfel de mesaj pentru mediul privat. Prezent în 9 noiembrie la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia, le-a spus antreprenorilor că îi încurajează „să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate, acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă”.

„În momentul acesta, nu există această capacitate administrativă, să o spunem foarte clar. Și atunci, vă rog, în această perioadă de tranziție, să faceți ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceți dumneavoastră și ar trebui să facă administrația, să veniți cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”, a spus atunci Nicușor Dan.