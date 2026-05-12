Nicușor Dan, cină cu președintele Poloniei și șeful NATO înainte de summitul B9

Președintele Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden Biesen, Regatul Belgiei, 12 februarie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Șeful NATO, Mark Rutte, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, vor sosi în România în cursul zilei de marți.

Karol Nawrocki, va fi primit, marți, la Palatul Cotroceni, de omologul său, Nicușor Dan, potrivit Agerpres. Primirea oficială este programată pentru ora 17:00 și va fi urmată de convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale, la finalul cărora cei doi președinți vor susține declarații de presă comune.

De asemenea, marți seara, șeful statului român va avea o cină de lucru cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Miercuri, președintele Nicușor Dan va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, la care va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și va avea tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, după cum a informat Administrația Prezidențială.