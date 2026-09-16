Nicușor Dan a anunțat oficial ziua și programul consultărilor cu partidele pentru desemnarea unui premier
Președintele Nicușor Dan invită joi, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, anunță miercuri Administrația Prezidențială.
- Joi, 17 septembrie, vor fi 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură PSD-AUR. Este cea mai lungă criză politică din România.
Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:
- Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
- Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
- Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
- Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);
- Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
- Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
- Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
- Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
- Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
- Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.
Ultimele consultări oficiale au fost pe 13 iulie, ziua imediat următoare după ce a picat guvernul Veștea. Dar între timp președintele a vorbit mereu informal, cu liderii partidelor din fosta coalitie încercând să găsească o soluție.
Într-un interviu acordat luni Euronews, în marja vizitei făcute în Finlanda, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să convoace partidele la consultări și să desemneze premierul în această săptămână, însă nu a menționat ziua exactă. Potrivit surselor HotNews, președintele vrea să facă desemnarea unui premier la finalul discuțiilor cu partidele, înainte să plece la Adunarea Generală a ONU de la New York, sâmbătă.
Președintele urmează să plece sâmbătă în SUA, la Adunarea Generală ONU, care are loc în perioada 22 – 24 septembrie.