Nicușor Dan alege „modelul Iohannis” privind consultările pentru noul Guvern, susține un cunoscut politolog. „De lene, le-a pus în brațe «rotativa»”

Profesorul Cristian Preda consideră că președintele Nicușor Dan alege o cale pe care a mers și fostul șef de stat Klaus Iohannis, în 2021, după ce cabinetul lui Florin Cîțu a fost demis tot prin moțiune de cenzură, situație de pe scena politică care a culminat, în opinia sa, cu „rotativa” PSD și PNL.

„Președintele zice că nu va face experimente. Adică le va cere partidelor, la consultări, să spună pe ce majoritate se pot baza. Iohannis e cel care a lansat acest mod de a interpreta atribuțiile constituționale ale șefului statului, după ce Cioloș n-a reușit să formeze un guvern în 2021”, a scris fostul consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, într-un mesaj pe Facebook.

Profesorul de științe politice a reamintit de episodul în care premierul Florin Cîțu a fost demis, în urmă cu aproximativ cinci ani, prin moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care a strâns același număr record de voturi precum cea depusă de PSD și AUR împotriva Cabinetului Bolojan.

Ulterior, Dacian Cioloș, pe atunci președinte al USR PLUS, a fost desemnat prim-ministru de Klaus Iohannis. Însă după consultările cu formațiunile parlamentare și propunerea unui nou guvern, Cioloș, actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, nu a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului.

„Nu cred că Nicușor Dan ar trebui să urmeze acest model și să se teamă că pică vreo propunere pe care o face. Iohannis s-a răzbunat atunci pe Cioloș și l-a numit, ca să pice. A vrut să-l umilească, pentru că USR votase contra lui Cîțu. Apoi, de lene, le-a pus în brațe peneliștilor și pesediștilor «rotativa»”, a spus Preda.

Politologul consideră că șeful statului ar trebui să urmeze cursul firesc al lucrurilor și să desemneze un nou prim-ministru în a cărui sarcină să intre coagularea unei majorități în jurul său.

„De fapt, majoritatea trebuie strânsă de premier după ce e însărcinat să facă guvernul, nu de partide, înainte de a ști cui anume dă mandatul președintele. Să nu punem carul înaintea boilor”, a mai punctat Preda.

Nicușor Dan: „Nu voi face experimente”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că nu va face o desemnare pentru funcția de prim-ministru înainte să se asigure că există o majoritate parlamentară care să voteze învestirea Guvernului.

El a subliniat că la consultările de la Cotroceni va cere tuturor partidelor să spună dacă au o majoritate.

„Solicitarea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă au sau nu negociată o majoritate”, a subliniat Nicușor Dan.

El a recunoscut că, în actuala situație de criză politică, sunt puține variante prin care se poate obține majoritatea.

„Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile pe care le-au spus în spațiul public. Variante de guvern sprijinite de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Nu voi face experimente, nu cred că este util pentru România, în care să propunem premier și să-i lăsăm să vedem dacă fac majoritate”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat de posibilitatea unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a spus că „există o șansă” dar nu va avansa nume până când nu va exista o majoritate care să susțină o asemenea desemnare.

Consultările cu partidele parlamentare vor avea loc joi sau luni, a mai precizat președintele, care a adăugat că vor fi invitate toate formațiunile, inclusiv AUR, care nu a fost invitat la discuțiile informale.