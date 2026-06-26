Nicușor Dan convoacă CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat de președinte pentru luni, 29 iunie. Potrivit Administrației Prezidențiale, una dintre principalele teme vizează stabilirea agendei României la Summitul NATO din iulie de la Ankara.

Conform Administrației Prezidențiale, ședința CSAT va avea loc luni, de la ora 15:00, iar discuțiile vor fi centrate pe Summitul NATO din Turcia și pe aprobarea misiunilor internaționale ale MAI și MApN:

„Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026, forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027 și implicații pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27.02.2026”.

Summitul NATO va avea loc la Ankara, în 7 și 8 iulie.

Prezent miercuri la recepția oferită de ambasada Statelor Unite, cu ocazia Zilei Independenței SUA, Nicușor Dan a anunțat că la Ankara va prezenta președintelui Trump și aliaților „eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate”.

Misiunile militarilor români

În ședințele CSAT se stabilește cadrul legal și strategic pentru numărul de militari, bugetul și obiectivele contingentelor românești trimise în teatrele de operații din străinătate, înainte ca hotărârea finală să fie transmisă spre aprobare Parlamentului.

Periodic CSAT decide, de exemplu, cu câți militari români și ce contingente participa la misiuni internaționale sub mandate NATO, UE sau ONU, precum KFOR în Kosovo, EUFOR ALTHEA în Bosnia Herțegovina sau Grupul de Luptă NATO din Polonia.