Nicușor Dan, criticat de directorul Institutului de Istorie a Religiilor după discursul despre „naționalismul sănătos”: „Nu pare că citește”

Eugen Ciurtin susține că președintele Nicușor Dan a comis un „derapaj” atunci când a vorbit despre necesitatea unui „naționalism sănătos” în spațiul public.

Afirmația făcută de șeful statului „intră, cu adevărat, pe terenul unor naționalisme în curs, în desfășurare la noi, astăzi, care au ajuns deja la extremă”, a declarat directorul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române, duminică, într-o intervenție la Digi24.

„Nu pare că citește”

Eugen Ciurtin consideră că „în ultimul secol de istorie românească, așa cum ar trebui să o știm cu toții, avem foarte multe probleme nerezolvate”, iar „unele dintre ele s-au văzut și în discursul din Catedrala Națională al domnului președinte Dan”.

„Primul lucru care trebuie spus e chiar acesta, că deseori, la cel mai înalt nivel și, iată, provenit din societatea civilă, inclusiv președintele Dan nu pare că citește; politicienii români, figurile publice din România contemporană nu par că se ocupă cu cititul. Mai grav, nu încurajează asta și par că se adresează unor comunități care nici ele nu se ocupă cu cititul”, a declarat Ciurtin.

El susține că există în discursul public „diferite fantasme atunci când vorbim despre istoria națională”.

„Una din ele e chiar această sintagmă, «naționalism sănătos», care a fost însoțită, ca să facem minimă analiză textuală, care e sacră pentru toate științele umane, de o expresie, «trecutul acestei țări», de parcă acest trecut ar avea unanimități de pozitivitate. Aș spune că, mai degrabă, 61 de ani de dictaturi continue, încă neasumate, încă neconsumate, nedepășite, necunoscute cum s-ar cuveni, nu ne permit să avem atâtea libertăți de încredere”, a mai declarat Eugen Ciurtin.

Ce spusese Nicușor Dan despre „naționalismul sănătos”

În data de 1 septembrie, președintele României a participat la ceremonia de deschidere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Catedrala Mântuirii Neamului, organizată de Biserica Ortodoxă Română, unde a vorbit, printre altele, despre necesitatea „unui naționalism sănătos” în spațiul public.

„Tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea aia, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului”, a declarat președintele Nicușor Dan.