Nicușor Dan vorbește despre „naționalismul sănătos” în fața tinerilor ortodocși: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”

Președintele Nicușor Dan a participat marți la ceremonia de deschidere a a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Catedrala Mântuirii Neamului, organizată de BOR.

„În primul rând aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri, au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii aștia”, le-a spus șeful statului tinerilor participanți.

Președintele a subliniat că situația din România și parcursul țării ar trebui să fie privite într-o notă mai optimistă.

Nicușor Dan: Nu există suficientă apreciere față de trecutul acestei țări

„Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea aia, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului”, a mai precizat Dan.

Șeful statului a apreciat că este necesar ca vocea oamenilor care „cred și muncesc pentru România” să fie auzită, invocând și divizarea din societate.

„Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a indicat Dan în mesajul său adresat tinerilor ortodocși, subliniind că românii nu mai sunt dispuși să asculte și o altă opinie.

În final, președintele i-a îndemnat pe tineri să creadă în continuare în țara noastră.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc până joi, la București, sub genericul „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.