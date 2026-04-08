Nicușor Dan, criticat puternic din USR pentru numirile de la parchete: „Dezamăgitor, lamentabil” / „Nu îl va costa doar pe dumnealui, ne va afecta pe toți”

USR a criticat numirile făcute de președintele Nicușor Dan în conducerile marilor parchete, la propunerea ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, pe care formațiunea îl acuză că „a condus un proces viciat”. Totodată, fostul ministru Stelian Ion a spus că șeful statului a făcut „o mare greșeală”, care „ne va afecta pe toți”. „Dezamăgitor, lamentabil”, a declarat Cristian Ghinea.

Într-o reacție după conferința în care Nicușor Dan a anunțat numirile făcute la propunerea ministrului, USR a spus că împărtășește „dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală”, însă „aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență”.

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, a declarat partidul într-un comunicat de presă.

USR a spus că „îngrijorările societății civile sunt reale”.

„Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă”, a mai declarat USR.

Fost ministru USR al Justiției: „O palmă dată propriului electorat”

Deputatul USR Stelian Ion consideră că numirile făcute de Nicușor Dan „reprezintă o mare greșeală”, care „nu îl va costa doar pe dumnealui”, ci „ne va afecta pe toți”.

„Să ignori cu atâta ușurință avizele negative ale Secției pentru procurori din CSM nu este de bun augur. Astfel de avize au mai fost ignorate și în trecut, iar rezultatele nu au fost bune. Nu susțin că ar trebui să aibă valoare absolută, dar în acest caz erau întemeiate, iar numărul lor nu a fost deloc neglijabil. De asemenea, lipsa avizelor pentru Marius Voineag și Alex Florența echivalează, în fapt, cu avize negative. Practic, președintele a avut mai multă încredere în pesedistul Radu Marinescu, apropiat al Olguței Vasilescu, decât în procurorii din CSM”, a declarat Stelian Ion, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El susține că Nicușor Dan a dat „o palmă propriului electorat” atunci când i-a numit „la conducerea Parchetului General și a DIICOT, chiar și în funcții de adjuncți, pe cei care au frânat lupta anticorupție și anchetele importante — pe cei care au practicat un non-combat vizibil «de la mare distanță» în parchetele pe care le-au condus”.

Deputatul USR a spus că noua procuroare generală, Cristina Chiriac, „s-a prezentat dezastruos la interviuri”, iar Marius Voineag „o va domina — este mai abil, are o experiență diferită și o anvergură mai mare”.

„Nu a rezultat din explicațiile președintelui de ce, totuși, i-a numit adjuncți la PICCJ și DIICOT pe Voineag și Florența, mai ales în contextul în care i-a criticat în mod repetat. Argumentul că, din poziția de adjunct, nu pot conduce efectiv instituțiile și nu pot face suficient rău nu este convingător. Problema nu este doar să nu facă rău, ci să facă bine. Or, există numeroase indicii că acești oameni au practicat non-combatul. Au tras frâna de mână și nu au făcut ceea ce trebuia”, a mai declarat Stelian Ion.

Mesajul lui Cristian Ghinea

După conferința de presă a președintelui, Cristian Ghinea a reacționat pe Facebook cu o postare scrută: „Dezamăgitor, lamentabil și stupid Nicușor Dan în numirea lui Voineag et co”.

În postare, Ghinea a pus și hashtag-ul „#UnSingurMandat”.

Numirile făcute de Nicușor Dan la propunerea ministrului Radu Marinescu