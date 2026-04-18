Nicușor Dan dă startul unor dezbateri maraton la Cotroceni despre rolul României în UE

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește cu presa la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Harry Nakos / AP / Profimedia

Palatul Cotroceni devine, între 5 și 9 mai, centrul dezbaterilor despre viitorul României în UE, la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Evenimentul „Săptămâna Europeană” va culmina pe 9 mai cu prezența șefei Parlamentului European, Roberta Metsola.

Scopul proiectului este generarea unor dezbateri argumentate despre rolul și prioritățile strategice ale României în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de Administraţia Prezidenţială.

Programul include dezbateri, prelegeri şi conferinţe grupate pe teme sociale, politice, diplomatice, economice, juridice, educaţionale şi de cercetare, culturale şi de spiritualitate, precum şi pe impactul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor digitale asupra funcţionării instituţiilor.

„La aceste reuniuni vor lua parte specialişti, lideri politici, europarlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile, ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanţi ai cultelor religioase din România şi studenţi”, a precizat sursa citată.

Nicuşor Dan va fi prezent la dezbateri, participând la dialogul cu invitaţii.

„Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene şi care să ofere ţării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate şi prosperitate”, mai anunţă Administraţia Prezidenţială.