Nicuşor Dan, de Ziua veteranilor: „În aceste vremuri tulburi, să fim mai uniţi în promovarea intereselor naţionale”

„Ne confruntăm cu dificultăți multiple”, spune preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis miercuri de Ziua veteranilor de război, în care face apel la responsabilitate și unitate.

„Gândurile noastre de respect și recunoștință se îndreaptă astăzi către veteranii de război ai României, simboluri ale sacrificiului și devotamentului pentru realizarea idealurilor naționale”, a transmis Nicușor Dan în mesajul său, publicat de Administrația Prezidențială.

Președintele a subliniat importanța contribuției veteranilor de război la evoluția statului român modern.

„Dezvoltarea României moderne în familia europeană și euroatlantică, asigurarea unei societăți libere, democratice, cu un stat de drept funcțional nu ar fi fost posibile fără curajul și tăria de caracter ale celor care au pus interesul națiunii noastre mai presus de propria viață”, a adăugat președintele.

De asemenea, șeful statului spune că forța morală a veteranilor noștri de război „reprezintă un reper care ne amintește că ceea ce ne unește, ca popor, contează mai mult decât orice criză trecătoare”.

„Ne putem inspira din exemplul lor pentru a găsi energia și încrederea de a construi viitorul prosper al țării noastre. Avem datoria de a proteja, cu responsabilitate, securitatea și libertatea națiunii noastre pentru generațiile viitoare”, spune Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, în prezent, ne confruntăm cu dificultăți multiple, de la efectele războiului în Ucraina, la cele generate de criza din Orientul Mijlociu, „provocări pe care le vom depăși alături de partenerii noștri din Uniunea Europeană și de aliații din NATO”.

„Solidaritatea și coeziunea rămân fundamentul pentru dezvoltarea economică sustenabilă a României, pentru consolidarea statului de drept și pentru educarea tinerilor în spiritul respectului față de tradițiile și principiile care ne apropie. În aceste vremuri tulburi, trebuie să fim mai uniți și mai hotărâți în promovarea intereselor și valorilor naționale, iar veteranii de război ne sunt un exemplu de patriotism și loialitate. La mulți ani, dragi veterani de război! La mulți ani, România!”, a încheiat Nicușor Dan.