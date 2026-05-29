Nicușor Dan, declarații de presă în scurt timp după ședința CSAT convocată de el, în urma incidentului de la Galați

Nicușor Dan va face declarații de presă la ora 14.30, a anunțat Administrația Prezidențială. Președintele este așteptat să prezinte concluziile ședinței CSAT, pe care a convocat-o după ce o dronă „de proveniență rusească” a lovit un bloc din Galați.

Ședința CSAT convocată de președinte s-a încheiat după aproximativ două ore și jumătate. Au lipsit de la discuții premierul Ilie Bolojan, aflat într-o deplasare oficială la Chișinău, și consilierul prezidențial Marius Lazurcă, consilier pe securitate națională și politică externă, aflat tot într-o deplasare.

Ședințat a fost convocată după ce o dronă de „proveniență rusească”, după cum a spus MApN, a lovit un bloc de locuințe din Galați, în jurul orei 2.00 noaptea. Drona a explodat în urma impactului, iar două persoane au fost rănite.