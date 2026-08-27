LIVE Nicușor Dan, declarații de presă acum cu Maia Sandu și Zelenski, după trilaterala de la Chișinău

Președintele Nicușor Dan susține, joi seară, declarații de presă alături de Maia Sandu și de Volodimir Zelenski, la finalul reuniunii trilaterale desfășurată mai devreme în cursul zilei la Chișinău.

Cu puțin timp înainte de declarațiile comune, cei trei șefi de stat au făcut fotografia oficială în holul Palatului Prezidențial de la Chișinău, după ce întrevederea cu ușile închise s-a terminat.

Principalele declarații ale celor trei șefi de stat

Maia Sandu:

În acești 35 de ani, am învățat ce înseamnă cu adevărat independența de Rusia.

Un singur lucru îți este dat de la început: vecinii. Iar Republica Moldova a avut noroc.

România a fost alături de noi la fiecare cumpănă, a făcut-o firesc, ca un frate sau o soră. Când a intrat în UE, moldovenii au văzut că drumul acesta e realizabil.

La est avem o țară care apără libertatea. Ucrainenii țin agresorul rus departe de casa noastră. De aceea luni l-am decorat pe președintele Volodimir Zelenski.

Independența este mai puternică când se sprijină pe legături solide și pe parteneri de nădejde.

Domnilor președinți, cerul deasupra noastră ne arată cel mai limpede cât de importantă este colaborarea noastră.

Astăzi sărbătorim ce am reușit. Dragilor mei moldoveni, le spun: Veniți în piață. Astăzi ne adunăm ca să sărbătorim ce am făcut noi în 35 de ani.

Volodimir Zelenski:

Eu voi vorbi în limba ucraieană, deoarece nu cunosc limba română.

Este foarte important să fim aici împreună.

Astăzi am venit și noi să sprijinim independența Republicii Moldova.

Când ești vecin cu Rusia, trebuie să poți colabora cu ceilalți vecini pentru a-ți asigura securitatea.

Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste atentate ale Moscovei la independența nostră.

Sunt foarte recunoscător Moldovei și României pentru că sprijină Ucraina și ucrainenii.

V-ați convins de ce a adus Rusia în Ucraina. Doar astăzi, 11 alerte de drone și rachete Shahed. Atacurile cu rachete balistice au devenit ceva constant. Noi încercăm să ne consolidăm infrastructura și rezistența.

Noi trebuie să ne ajutăm permanent pentru a ne asigura reziliența.

Ucraina este pregătită să contribuie la capacitatea comună de apărare a vecinilor. Împărțim exact aceleași valori.

Categoric, ne vom regăsi împreună în UE. Vom consolida toate eforturile pentru pace și independență.

Nicușor Dan:

România și Republica Moldova au o istorie comună, limbă comună, tradiții comune. De aceea, relația noastră este atât de specială. De aceea, relația noastră este extrem, extrem de funcțională.

Am discutat azi de proiecte comune de infrastructură, interconectare energetică, proiecte culturale.

Mă bucur să îl reîntâlnesc pe președintele Zelenski. Condamn încă o dată agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Asigur Ucraina încă o dată de suportul continuu al României.

Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței. Felicit cetățenii Ucrainei pentru Ziua Națională de acum câteva zile.

România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic, după cum știți, și mă bucur că lucrurile avansează pentru noi.

Pe plan trilateral sunt bucuros că țările noastre colaborează. Această întâlnire e dovada că avem maturitatea să înțelegem responsabilitatea pentru securitatea acestei regiuni și astfel proiectăm securitatea în Europa.

Am discutat de proiecte de infrastructură și energetice comune. Prin programul SAFE România va construi autostradă până la granițele cu Republica Moldova și Ucraina.

Am discutat de amenințările la care țările noastre sunt supuse, despre drone, cum putem să colaborăm.

Am discutat de parcursul european al celor două țări pe care România îl susține.

Republica Moldova e un exemplu pentru toate țările europene în curs de aderare.







Știrea inițială: Șeful statului s-a deplasat joi într-o vizită oficială în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței acestei țări. El a fost primit la ora 14.35 de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidenţial din Chişinău, cei doi şefi de stat având apoi convorbiri tête-à-tête şi oficiale.

Ulterior, în cursul după-amiezii, Nicuşor Dan a participat, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

De la ora 18.45, Nicuşor Dan a avut o reuniune trilaterală cu Maia Sandu şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidenţial din Chişinău.

Programul preşedintelui Nicuşor Dan mai include, în cursul serii, o cină oferită de Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat „Nicolae Iorga“ din Chişinău, iar de la 21.10, participarea, alături de Maia Sandu şi Zelenski, la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei Republicii Moldova, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Ce au discutat Nicușor Dan și Maia Sandu

Integrarea europeană, securitatea energetică și proiectele de interconectare, precum și reziliența, combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride s-au numărat printre temele abordate de Nicușor Dan și Maia Sandu, în cadrul întâlnirii lor.

„Am avut astăzi la Chișinău consultări cu doamna președinte Maia Sandu pe prioritățile agendei bilaterale și pe temele de actualitate la nivel european și internațional. (…) Am adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a implementa legislația europeană și reformele necesare. Reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Discuțiile au vizat și securitatea energetică și proiectele de interconectare.

Președintele a precizat că există „un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier”.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate de asemenea temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea contracarării presiunilor venite din partea Rusiei.

„Am discutat și despre securitate energetică și proiecte de interconectare. Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier. Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan mai spune că a adresat președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova felicitări cu ocazia Zilei Independenței, alături de urări de pace, prosperitate și securitate, în interiorul familiei europene.

Întâlnirea de joi a reprezentat „o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale, bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții”, a conchis Nicușor Dan.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență.