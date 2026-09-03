Nicușor Dan, declarații de presă în scurt timp la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan susține în scurt timp declarații de presă, la finalul întrevederii de la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European, António Costa.

HotNews va transmite în format LiveText principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan

Vizita la București face parte din turneul președintelui Consiliului European prin capitalele statelor membre, în cadrul căruia António Costa discută cu liderii europeni despre principalele priorități ale UE și despre temele care vor fi abordate la viitoarele reuniuni ale Consiliului European.

Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători în cursul zilei la Sofia și la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, Ruman Radev, și, respectiv, de șeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa a mai fost la București și în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că „România este un element cheie pentru securitatea europeană“. La rândul său, Nicușor Dan aprecia că vizita președintelui Consiliului European în țara noastră reprezintă „o dovadă a solidarității europene”.