Nicușor Dan, declarații în scurt timp la Reuniunea Diplomației

Preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte, marţi, la Palatul Cotroceni, pe şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare româneşti din străinătate, aflaţi în aceste zile la Bucureşti la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române.

Întâlnirea preşedintelui cu diplomaţii români este programată la ora 9:00, iar şeful statului va susţine un discurs cu această ocazie.

Tema din acest an a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române este „Diplomaţia: ancora unei lumi în schimbare”.

Potrivit MAE, ediţia din acest an este dedicată unei diplomaţii mai eficiente, mai pragmatice şi mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acţiunea diplomatică şi consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internaţional al ţării, la promovarea intereselor de securitate şi economice ale României, la sprijinirea cetăţenilor români şi la întărirea rolului ţării în Uniunea Europeană, în relaţia transatlantică şi în dialogul cu partenerii globali.