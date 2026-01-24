Nicușor Dan, despre acordul UE-Mercosur: „Extrem de benefic pentru România” / „Poate să aducă o creștere de 10%-15% a industriei auto”

Președintele Nicușor Dan a respins afirmațiile conform cărora acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur n-ar fi fost dezbătut și a precizat că România „are o poziție oficială formată de 10 ani” pe acest subiect.

Întrebat despre acest acord, sâmbătă, în cadrul unor declarații de presă la Iași, șeful statului l-a descris ca fiind „ceva extrem de benefic pentru România”, spunând că poate aduce venituri suplimentare importante pentru industria auto, care asigură „cam jumătate” dintre exporturile de circa 90 de miliarde de euro pe care le face țara noastră anual.

„Deci închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană, din care România e o componentă importantă. Estimez eu, poate să aducă o creștere de 10%, poate 15% a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România, de la un export de 42-43 de miliarde de euro, încă 5 miliarde de euro care să vină anual în România, în industria românească?”, a spus Nicușor Dan.

„Mercosur se dezbate de 25 de ani”

Șeful statului consideră că pentru România acest acord „e o chestiune extrem, extrem de serioasă”.

„Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziție oficială formată de 10 ani. Când am venit în poziția asta, aveam un ministru de Externe, pe domnul Hurezeanu, l-am întrebat care e poziția României, poziția României este de susținere a Mercosur”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a spus că în cadrul negocierilor au fost obținute „beneficii suplimentare” pentru agricultori.

„Când au existat din partea agricultorilor, în urmă cu vreo patru-cinci luni, niște semne de întrebare, agricultori români într-o federație europeană de agricultori, a fost o coaliție condusă de Franța pe subiectul acesta, în dezbaterea din interiorul Uniunii Europene, am fost de acord, am susținut Franța în această dezbatere și, în urma acestei dezbateri din interiorul Uniunii din ultimele luni, în cadrul acestei negocieri au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni, inclusiv pentru agricultorii români”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

Acordul comercial, trimis de PE spre o revizuire judiciară

Parlamentul European a trimis miercuri acordul comercial dintre UE și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) spre o revizuire judiciară, printr-un vot care ar putea întârzia intrarea sa în vigoare cu până la doi ani.

Cu o majoritate de doar 10 voturi, deputații europeni au susținut o rezoluție prin care solicită avizul Curții de Justiție a UE cu privire la conformitatea textelor acordului UE-Mercosur cu tratatele UE. Moțiunea a fost adoptată – în aplauzele și ovațiile susținătorilor săi – cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri.

Eurodeputații români de la PSD și AUR au votat „pentru” acest demers, în timp ce reprezentanții PNL și UDMR au votat „împotrivă”.

Au mai votat pentru trimiterea la CJUE eurodeputații Șerban Dimitrie Sturdza și Claudiu Târziu (Partidul Acțiunea Conservatoare), Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român). Tot așa au votat și Nicu Ștefănuță, și Luis Lazarus, intrat în PE pe listele partidului Dianei Șoșoacă.