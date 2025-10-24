Nicușor Dan, despre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Bineînțeles că am o preferință”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că are o preferință în ceea ce privește candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.

„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferință. Bineînțeles că există, în opinia mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și corespondent calități pe care primarul ar trebui să le aibă”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

Nicușor Dan consideră că primarul Capitalei trebuie „să fie în stare” să coordoneze lucrările mari de infrastructură și să se impună în fața influențelor imobiliare.

„Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură, și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare. Judecați dumneavoastră”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl susține pe Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a răspuns glumind: „Zicea domnul Ponta «În ce calitate mă întrebați?»”.

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, organizarea alegerilor pentru Primăria București pe 7 decembrie. Odată cu acestea, vor fi alegeri și pentru Consiliul Județean Buzău, dar și în mai multe localități rămase fără primar.