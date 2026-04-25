Nicușor Dan, despre drona de la Galați: „Primul incident în care proprietăți românești au fost avariate/ Un prag pe care îl privim cu seriozitate”

Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, 21 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj al președintelui Nicușor Dan legat de incidentul de la Galați unde s-a prăbușit o dronă rusească care a avariat o gospodărie. Președintele precizează că este pentru prima dată când o dronă avariază proprietăți în România, dar totodată apreciază modul în care autoritățile au gestionat incidentul.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească”, spune președintele Nicușor Dan.

Reconfirmare pentru susținerea Ucrainei

Totodată, președintele condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei.

„Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO”, susține șeful statului.

„Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, continuă Nicușor Dan.

Acesta afirmă că sprijinul acordat de România Ucrainei de la începutul agresiunii Rusiei rămâne o decizie corect, în concordanță cu interesele țării noastre, lucru care „trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni.”

„Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial”, a conchis președintele.

Drona prăbușită la Galați

Drona căzută în noaptea de vineri spre sâmbătă în Galați, în timpul unui atac rusesc în zona orașului ucrainean Reni, are încărcătură explozivă, iar autoritățile au evacuat peste 200 de localnici din zonă. Ulterior, au fost evacuate 315 de persoane având locuinţele pe traseul de deplasare al transportului special organizat de autorităţi pentru dronă, către locul din afara oraşului unde drona a fost detonată.

Punctul unde s-a prăbușit drona rusească în Galați, lovind un stâlp de electricitate și o anexă dintr-o curte, este la 14 kilometri de cea mai apropiată graniță ucraineană.