Nicușor Dan, despre rezultatele PISA: „Un semnal de alarmă major”. Care sunt problemele sistemului de educație, potrivit președintelui

Președintele Nicușor Dan a afirmat că rezultatele studiului PISA 2025 privind competențele elevilor arată faptul că sistemul de educație nu reușește să compenseze decalajele socio-economice dintre elevi, iar „insulele de performanță” nu pot fi extinse la scara întregului sistem.

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„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, susține președintele Nicușor Dan, într-o declarație de presă.

„Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați”

Șeful statului crede că este „dramatic” că nu este valorificat potențialul tinerilor, în primul rând pentru că nivelul de educație depinde excesiv de mediul socio-economic din care provine un elev.

„Șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, crede șeful statului.

Nicușor Dan susține că rezultatele dezastruoase de la PISA 2025 ar trebui să stimuleze identificarea rapidă a cauzelor în care se află învățământul românescu, nu să fie „un motiv de resemnare sau dezbinare”.

„Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii”, afirmă președintele.

El pledează pentru investiții mai mari și mai inteligente în educație care să urmărească următoarele obiective: identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii.

Rezultate mai slabe decât acum trei ani

Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani, 52%, nu ating nivelul de bază la Matematică, iar la Citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională, publicate marți.

România a depășit pentru prima dată pragul de 50% în ceea ce privește ponderea elevilor care nu ating nivelul minim de competență la Matematică, arată rezultatele PISA 2025, publicate marți de OCDE.

52% dintre elevii români de 15 ani sunt sub nivelul 2 la Matematică, nivel considerat de OCDE pragul minim de competență. La evaluarea precedentă, PISA 2022, procentul era de aproximativ 49%, potrivit Edupedu. Asta înseamnă o creștere de aproximativ 3 puncte procentuale în numai trei ani.

Rezultatele sunt mai slabe și la Citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență, față de aproximativ 42% la PISA 2022. Și aici, ponderea elevilor cu rezultate slabe a crescut, apropiindu-se de jumătate din totalul celor evaluați.

România înregistrează o deteriorare și la Științe, domeniul principal al evaluării PISA 2025. Ponderea elevilor care nu ating nivelul minim de competență a ajuns la 46%, față de 44% la evaluarea din 2022.