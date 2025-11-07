Nicușor Dan, discuție „substanțială” la telefon cu Zelenski, pentru stabilirea unui „parteneriat strategic” între România și Ucraina
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a avut o convorbire telefonică, în cursul zilei, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care a catalogat-o drept substanțială. „La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic”, a precizat șeful statului.
„Discuție substanțială la telefon cu președintele Ucrainei, Zelenski, astăzi, cu privire la situația actuală de securitate și la necesitatea intensificării eforturilor pentru a obține o pace durabilă și justă în Ucraina”, a scris președintele Dan, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
„Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune”, a afirmat Nicușor Dan.
„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părți ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor și durabilă”, a precizat șeful statului.
