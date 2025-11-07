Sari direct la conținut
Nicușor Dan, discuție „substanțială” la telefon cu Zelenski, pentru stabilirea unui „parteneriat strategic” între România și Ucraina

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire bilaterală la Vilnius Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a avut o convorbire telefonică, în cursul zilei, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care a catalogat-o drept substanțială. „La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic”, a precizat șeful statului.

„Discuție substanțială la telefon cu președintele Ucrainei, Zelenski, astăzi, cu privire la situația actuală de securitate și la necesitatea intensificării eforturilor pentru a obține o pace durabilă și justă în Ucraina”, a scris președintele Dan, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune”, a afirmat Nicușor Dan.

„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părți ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor și durabilă”, a precizat șeful statului.

