Nicușor Dan, discuții cu secretarul armatei americane: „Rămânem cel mai de încredere partener al Statelor Unite la Marea Neagră. România este pregătită să investească mai mult”

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că a discutat cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, despre consolidarea cooperării în domeniul apărării și dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

„Am avut o discuție cu secretarul Dan Driscoll despre teme de securitate de interes comun și despre modalități de consolidare a Parteneriatului Strategic durabil dintre România și Statele Unite, cu accent pe domeniul apărării și pe economie”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe X.

Potrivit președintelui, cele două părți au convenit asupra necesității intensificării cooperării în industria de apărare, inclusiv în zona de inovare, cercetare și start-up-uri.

„România rămâne cel mai de încredere partener și aliat al Statelor Unite la Marea Neagră”, a subliniat acesta, adăugând că Bucureștiul este pregătit „să investească mai mult și să facă mai mult” pentru propria securitate și pentru cea a aliaților.

Șeful statului a mai arătat că securitatea Ucrainei este „strâns legată” de cea a României, a Republicii Moldova și a întregii regiuni, în contextul riscurilor în creștere la Marea Neagră.

Pleased to discuss with Secretary of the @USArmy Dan Driscoll security topics of shared interest and ways to enhance our enduring RO-US Strategic Partnership, with a special focus on defence and economy. We agreed that there is a need to step up our cooperation in order to take… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 27, 2026

Oana Țoiu: „Cooperarea în apărare cu SUA este esențială pentru Flancul Estic”

Separat, și ministra de Externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire cu oficialul american, potrivit unei postări pe X.

„Am avut o întâlnire productivă cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Am discutat despre modalități de consolidare a excelentei cooperări în domeniul apărării dintre România și Statele Unite, o dimensiune esențială a Parteneriatului Strategic”, a transmis Țoiu.

Ea a precizat că l-a informat pe oficialul american despre „cel mai recent incident cu dronă provocat de Rusia pe teritoriul României”.

Ministra de Externe a subliniat că România „acționează constant ca un aliat de încredere și responsabil” și că prezența militară americană în țară este „esențială pentru postura de apărare și descurajare pe Flancul Estic”.

Totodată, discuțiile au vizat și componenta economică, inclusiv accelerarea investițiilor comune și dezvoltarea industriei de apărare româno-americane. „Există un potențial semnificativ pentru aprofundarea cooperării”, a arătat Țoiu.