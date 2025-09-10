Nicuşor Dan, după incidentul cu dronele rusești: „Polonia și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și au o reacție în timp real”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri seară că nu există motive de îngrijorare în România după ce 19 drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. „În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri, cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea românilor”, a precizat șeful statului, conform căruia „este clar, într-o ipoteză similară, cine intervine, cine dă comanda”.

„Sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, că s-a mai întâmplat să cadă drone, inclusiv la noi, de 3-4 ori, cele mai multe la granița cu Dunărea. De data asta a fost vorba despre niște drone care au intrat pe teritoriul polonez zeci de kilometri. Al doilea lucru, Polonia și aliații ei – și asta este foarte important – au doborât o parte importantă din aceste drone. Apoi bineînțeles că procedura a fost una clasică. Articolul 4 din tratatul NATO vorbește despre consultare și era clar că asta o să se întâmple. S-a întâmplat azi, imediat după incident”, a afirmat președinte Dan, într-un interviu la TVR 1.

„Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia și am exprimat direct asta. Am participat la această consultare, care va continua. Pe scurt, asta este. Polonia și aliații ei, țările NATO, au demonstrat că sunt pregătite și au o reacție care este în timp real”, a mai spus președintele.

Întrebat dacă a crescut nivelul de alertă de securitate din țara noastră, în urma incidentului cu dronele rusești din Polonia, șeful statului a răspuns: „România este stat NATO, în cadrul NATO există niște proceduri – bineînțeles că eu nu o să descriu operațiunile militare. În cadrul NATO există niște proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri, cu echipamentul corespunzător, deci nu e niciun motiv de îngrijorare din partea românilor”.

Chestionat dacă într-o situația similară am acționa și noi cum a făcut-o Polonia astăzi, Nicușor Dan a precizat: „Da, noi împreună cu aliații noștri, care sunt deja aici. Pentru că de aceea e important să ai parteneriate bilaterale și să faci parte din organizații”.

Despre legea prin care dronele inamice pot fi doborâte pe teritoriul României, președintele a precizat: „Procedurile sunt bine definite, a fost mai întâi legea în Parlament și după aceea a fost CSAT-ul care a clarificat. Este clar, în ipoteza unei chestiuni similare cu cea din Polonia, este clar cine intervine, cine dă comanda, toate lucrurile sunt absolut clare, nu mai e nevoie de nimic.”

Ce a mai declarat Nicușor Dan despre incidentul din Polonia:

„ Noi suntem solidari – tot subliniez asta – de ce e importantă solidaritatea? Pentru că bineînțeles noi cei din zona de est vom fi mai expuși acestui pericol decât spaniolii, belgienii, canadienii și mulți alții.

Noi suntem solidari – tot subliniez asta – de ce e importantă solidaritatea? Pentru că bineînțeles noi cei din zona de est vom fi mai expuși acestui pericol decât spaniolii, belgienii, canadienii și mulți alții. Față de această chestiune, față că după 80 de ani de pace și prosperitate avem un stat agresor, Rusia, care cumva a dezechilibrat echilibrul de puteri de după cel de-al Doilea Război Mondial și comunitatea internațională a reacționat solidar fața de asta – toate lucrurile sunt în direcția potrivită.

Adică, NATO a reacționat foarte ferm astăzi, pentru că Polonia este un stat membru NATO, așa cum și România este. Față de acest război din Ucraina, Europa a înțeles că trebuie să-și completeze înzestrarea militară și să echilibreze raportul de securitate cu Statele Unite. Deci, suntem aliniați.

Evident că nu e plăcut să plătești bani din bugetul național pentru apărare în loc să-i duci în sănătate sau educație sau cultură, dar e un cost pentru securitate. Și orice e mai bun decât războiul. Deci, suntem aliniați și suntem în acest program gradual de completare a înzestrării fiecăruia dintre statele membre și atât interoperabilitate, cât și posibilitatea de a ne ajuta unii pe alții în cazul unei eventuale agresiuni.”

În luna mai, preşedintele interimar de atunci Ilie Bolojan a promulgat legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român. Legile au fost adoptate în februarie de Parlament, dar AUR, POT şi SOS România le-au atacat la CCR, judecătorii Curţii respingând sesizările Opoziţiei.

Legislația prevede că împotriva aeronavelor cu pilot la bord care utilizează neautorizat spaţiul aerian național pot fi luate următoarele măsuri:

stabilirea poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia,

transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul aeronavei, în vederea utilizării autorizat a spaţiului aerian national,

interceptarea aeronavei care continua să utilizeze neautorizat spaţiul aerian national al României,

executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare,

executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare,

executarea focului de nimicire de către mijloacele de apărare aeriană cu baza la suprafaţă.

Aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României şi zboară în spaţiul aerian national fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia poate fi luat sub control.