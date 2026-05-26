„Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma dacă vine cu propuneri ca asta”. Ludovic Orban critică un nou scenariu de premier

La trei săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan amână anunțarea premierului desemnat, în timp ce liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, spune că numirea unuia dintre oamenii ale căror nume sunt vehiculate ar fi o „petardă politică”.

Numele viitorului premier rămâne o necunoscută, iar suspansul de la Cotroceni continuă. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru HotNews că șeful statului nu va face un anunț în cursul zilei de marți.

Cu toate acestea, în mediul politic circulă tot mai mult varianta Eugen Tomac, președintele PMP, dar și numele consilierului prezidențial Radu Burnete, al Deliei Velculescu (șefa misiunii FMI în Africa de Sud), al ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, sau al lui Șerban Matei de la Banca Națională a României.

Scenariul vehiculat la Cotroceni a declanșat o reacție dură din partea fostului premier Ludovic Orban, care critică o eventuală desemnare a liderului PMP. Un apropiat al lui Traian Băsescu și succesorul acestuia la șefia PMP, Eugen Tomac a fost numit oficial consilier onorific al președintelui Nicușor Dan în octombrie 2025. În opinia lui Orban, acest fapt ar transforma numirea sa într-o asumare strict personală a șefului statului.

„Așa undeva în firea mea, m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emul-ul lui Traian Băsescu, să văd cum se aliniază Traian Băsescu în susținerea unui favorit susținut de Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac, care, repet, este produsul politic al lui Traian Băsescu. Și, ca să zic așa, omul de bază al lui Traian Băsescu în reprezentarea politică”, a declarat Orban, marți, la Digi24.

El consideră că Nicușor Dan „trebuie să vină cu o soluție serioasă”. „Altfel, nu e președinte jucător, e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu astfel de soluții. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă care în niciun caz nu ar veni în întâmpinarea intențiilor declarate de a putea învesti un guvern care să asigure”.

Dacă s-ar ajunge la o astfel de nominalizare, vorbim de experiment politic, a declarat Ludovic Orban, el însuși numit consilier prezidențial la Cotroceni în octombrie 2025 și eliberat din funcție la scurt timp, în noiembrie 2025.

„Categoric. Spuneți-mi când în istoria desemnării de candidați la funcția de prim-ministru, un președinte a scos din joben un candidat la prim-ministru care să aibă nicio legătură cu niciunul dintre partidele parlamentare, fără să aibă un acord explicit”, a precizat Orban.

Fostul premier a oferit și exemple din trecut pentru a-și susține argumentele, amintind de momentele în care au fost desemnați premieri din afara marilor partide.

Orban a explicat că fostul premier Mugur Isărescu a fost acceptat și susținut de partidele politice parlamentare după căderea guvernului Radu Vasile. De asemenea, el a subliniat că în 2021, chiar dacă nu avea șanse, Dacian Cioloș a fost desemnat ca propunere oficială din partea USR.