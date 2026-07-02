Nicușor Dan, editorial în presa conservatoare din SUA: „În România, sprijinul pentru Donald Trump rămâne foarte ridicat”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-un articol de opinie publicat miercuri de Newsmax.com, considerat unul dintre cele mai influente canale media conservatoare din Statele Unite, că leadershipul american se bucură de un respect profund în rândul românilor și există un „sprijin ridicat” pentru preşedintele Donald Trump din partea lor, conform News.ro.

„În România, sprijinul popular pentru leadershipul american şi, în mod particular, pentru preşedintele Donald Trump, rămâne foarte ridicat, reflectând atât afinităţile istorice dintre cele două popoare, cât şi o viziune comună asupra provocărilor şi priorităţilor lumii de astăzi”,a scris Dan în articolul de opinie cu ocazia aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență publicat de Newsmax.

„Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată. A fost un aliat puternic, angajat în apărarea păcii, securităţii şi a libertăţii în faţa celor care le ameninţă.De aceea, parteneriatul dintre ţările noastre merită mai mult decât recunoştinţă. El trebuie consolidat, apărat şi proiectat cu şi mai multă ambiţie în viitor, deoarece se sprijină pe o fundaţie solidă de respect reciproc, admiraţie şi obiective comune, la fel de relevante astăzi ca şi în trecut”, a punctat șeful statului.

Argumente istorice

Dan a prezentat argumente istorice în acest sens, inclusiv sprijinul SUA pentru luptătorii din munţi, de după a doua conflagrație mondială.

„După cel de-Al Doilea Război Mondial, România a cunoscut una dintre cele mai îndelungate mişcări de rezistenţă armată anticomunistă din spatele Cortinei de Fier. Luptătorii din Munţii Carpaţi au continuat rezistenţa până la începutul anilor 1960.

Statele Unite au încercat să îi sprijine, paraşutând voluntari români şi provizii pentru a susţine lupta. Cei care au fugit în munţi au trăit cu o singură speranţă: că americanii vor veni să elibereze România.

Mulţi şi-au dus această speranţă până la moarte, în faţa represiunii comuniste. Este o mărturie impresionantă a legăturii istorice dintre popoarele noastre”, a scris președintele României.

El a amintit și de faptul că militarii români și americani au luptat împreună în Irak şi Afganistan.

„Acest angajament continuă prin creşterea investiţiilor în apărare şi prin achiziţia celor mai avansate sisteme militare americane”, potrivit președintelui.

Afinitatea românilor faţă de valorile americane, invocată de președinte

Șeful statului a mai notat în articolul de opinie că afinitatea românilor faţă de valorile americane „se regăseşte şi în alte principii fundamentale: importanţa credinţei şi a familiei, necesitatea unor frontiere sigure, respectul pentru democraţie şi primatul libertăţii”.

Președintele a mai subliniat că țara noastră este partener de încredere al Statelor Unite, amintind inclusiv și de investiția de la Doicești.

„În acest sens, lucrăm la facilitarea unei prezenţe americane consolidate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la dezvoltarea proiectelor nucleare comune de la Cernavodă, la implementarea reactoarelor modulare mici împreună cu parteneri americani şi la realizarea unei gigafabrici de inteligenţă artificială în Dobrogea. În paralel, dezvoltăm Portul Constanţa ca principal hub logistic regional, cu un rol esenţial inclusiv în reconstrucţia Ucrainei, consolidăm lanţurile de aprovizionare cu minerale critice şi susţinem dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze şi a proiectului Neptun Deep, pentru reducerea dependenţei Europei de gazul rusesc”, a punctat Dan.

„Moştenirea Statelor Unite depăşeşte cu mult propriile graniţe”

Potrivit președintelui, mulți români vor sărbători data de 4 iulie alături de prietenii americani.

„Moştenirea Statelor Unite depăşeşte cu mult propriile graniţe şi este înscrisă în istoria şi aspiraţiile numeroaselor naţiuni care au privit America drept o sursă de inspiraţie şi speranţă. La 4 iulie 2026, mulţi români vor transmite gânduri de apreciere şi cele mai bune urări, conştienţi că naşterea Statelor Unite a pus în mişcare forţe care au schimbat lumea în bine”, a mai susținut Dan.

„Din perspectiva României, concluzia este limpede: alianţa dintre ţările noastre este puternică, durabilă şi destinată să devină şi mai profundă în anii care vin”, a mai afirmat Dan.